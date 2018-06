Ce a făcut Klaus Iohannis cu premiul în bani, de 10 000 de euro, câştigat în Germania

Banii premiului primit la începutul lunii iunie de preşedintele Klaus Iohannis, din premiul Strauss 2018, din partea Fundatiei Hanns Siedel, au ajuns în contul Fundaţiei „Un copil, o speranţă” (UCOS) din Sibiu, anunţă, marţi, reprezentanţii organizaţiei pe pagina de Facebook.

Preşedintele Klaus Iohannis a primit, în 2 iunie, la Munchen premiul „Franz Josef Strauss-2018”, acordat de către fundaţie germană „Hanns Seidel”. Ceremonia de acordare a premiului a avut loc la Palatul Regal din München. Distincţia „Franz Josef Strauss” este însoţită şi de un premiu în valoare de 10.000 de euro, pe care preşedintele Klaus Iohannis a decis să îl doneze în scop caritabil fundaţiei „Un copil, o speranţă”, care derulează proiecte în domenii precum sănătatea, educaţia şi asistenţa socială, printre acestea aflându-se şi programe pentru sprijinirea copiilor diagnosticaţi cu autism şi Sindromul Down.

Redăm, în continuare, mesajul postat de fundaţie, pe Facebook:

"Dragi prieteni, parinti, copii, colegi, draga dle Presedinte al Romaniei

Banii premiului primit in urma cu peste o saptamana - premiul Strauss- 2018, din partea Fundatiei Hanns Siedel au ajuns in contul Fundatiei UCOS.

Un cald multumesc donatorilor, multumim dle Presedinte ca ati aratat ca va pasa si contribuiti la cresterea numarului de copii speciali care isi pot urma propriul drum in viata.

Va vom informa cum acesti bani isi vor aduce aportul dorit de sponsori. Deocamdata avem in plan marirea capacitatii, dar acest demers are multe alte conditionalitati pe care ne straduim sa le indeplinim"