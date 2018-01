Ce a făcut în realitate Viorica Dăncilă la Parlamentul European: „LA LIMITA RIDICOLULUI”

Eurodeputatul Siegfried Mureşan, nominalizarea PMP pentru funcţia de premier, a precizat că premierul desemnat Viorica Dăncilă va adânci şi mai mult România în criza politică şi economică, adăugând că aceasta a avut nevoie de opt ani de mandat pentru a încheia primul raport în Parlamentul European.

„Un prim-ministru care completează lipsa de competenţă cu servilismul faţă de propriul partid nu este ce are nevoie România. Ţara noastră are nevoie de un prim-ministru care să guverneze cu gândul la cetăţeni, şi nu la interese de partid; să repare ce s-a stricat într-un an de guvernare PSD - ALDE, să reducă deficitul bugetar, să ia măsurile necesare pentru a stabiliza economia şi, mai mult, să absoarbă fondurile europene şi să facă investiţii în infrastructură pentru a atrage investitori care să creeze noi locuri de muncă mai bine plătite. Să ia acele măsuri care cresc bunăstarea oamenilor”, a scris Mureşan, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, eurodeputatul PMP a susţinut că Dăncilă a avut nevoie de 8 ani de mandat pentru primul raport în Parlamentul European.

„Noua propunere a PSD pentru funcţia de prim-ministru, europarlamentarul Viorica Dăncilă, a fost făcută după aceleaşi criterii ca cei doi predecesori, Mihai Tudose şi Sorin Grindeanu: performanţe slabe, dar loială partidului. Deşi este unul dintre cei mai vechi europarlamentari români, fiind membră a Parlamentului European din ianuarie 2009, Viorica Dăncilă s-a remarcat mai degrabă printr-o activitate slabă şi prestaţii publice la limita ridicolului. Are un singur raport încheiat ca raportor general în Parlamentul European, care datează de acum 2 luni, din octombrie 2017, adică după mai bine de 8 ani de la începerea activităţii sale în PE”, a punctat Mureşan. Acesta a adăugat că Dăncilă este, totodată, la coada clasamentului în ceea ce priveşte prezenţa la sesiunile de vot ale Parlamentului.

„Cu o prezenţă de doar 73,28% din totalul sesiunilor, europarlamentarul teleormănean se situează pe locul 28 din cei 32 de europarlamentari români, respectiv, pe locul 700 din totalul de 751 de europarlamentari, conform site-ului de specialitate VoteWatch.eu. În spaţiul public european s-a evidenţiat mai mult prin prestaţiile sale la limita ridicolului. Când nu era ocupată să apere „Ordonanţa penalilor” în Parlamentul European, făcea gafe majore vorbind despre Iran şi Pakistan ca fiind state membre ale Uniunii Europene şi uimea jurnaliştii de la Politico.eu prin modul în care evita răspunsurile la nişte simple întrebări, spre exemplu, să numească o carte care a inspirat-o. Un astfel de profil de prim-ministru este, probabil, perfect pentru PSD şi pentru preşedintele său infractor, dar este dăunător României”, a conchis Siegfried Mureşan.

Viorica Dăncilă este premierul desemnat, a anunţat miercuri şeful statului, după consultările cu partidele parlamentare.