CCR sesizează Comisia de la Veneția pentru întâlnirea dintre consilierul lui Iohannis și Lăzăroiu

Curtea Constituţională a României a decis marţi să sesizeze Comisia de la Veneţia cu privire la întâlnirea dintre consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu şi judecătorul Petre Lăzăroiu, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CCR.

Petre Lăzăroiu a declarat, duminică seară, că a discutat cu colegii săi de la Curtea Constituţională despre întâlnirea avută cu consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu şi că s-a ajuns la concluzia că trebuie sesizată Comisia de la Veneţia cu privire la această situaţie.

"Cu toţii am ajuns la aceeaşi concluzie: că trebuie să ies public, pentru că şi dânşii au înţeles că există o stare de pericol. (...) Iniţial, am vrut în aceeaşi zi să sesizăm Comisia de la Veneţia, am zis să o lăsăm pentru luni. Ne mai gândim, ne mai cutare... Dar cu toţii am spus că trebuie să ieşim", a afirmat judecătorul Lăzăroiu, la Antena 3, întrebat dacă le-a spus colegilor de la CCR despre întâlnirea avută cu consiliera preşedintelui Klaus Iohannis.

El a adăugat că s-a ajuns la concluzia de a fi sesizată Comisia de la Veneţia, "punctual, pe această chestiune".