Cazul tinerei cu scleroză. PNL, proiect de lege pentru a-i sprijini pe cei cu pensie de handicap

PNL a depus, marţi, un proiect care modifică Legea 263/2010 pentru ca persoanele care primesc pensie de handicap să poată să obţină şi venituri din drepturi de autor, a declarat deputatul Raluca Turcan, afirmând că o persoană care are grad de handicap I sau II poate avea activităţi creative, anunţă Mediafax.

„PNL a depus astăzi un proiect de modificare a Legii 263 prin care am propus eliminarea persoanelor care obţin venituri din drepturi de autor de la incompatibilitatea privind pensia de handicap. Ştim cu toţii că a existat o mare nedreptate din cauza unei carenţe legislative pentru că o persoană care are grad de handicap I sau II poate să fie stimulată să aibă activităţi creative. Aşadar, veniturile din drepturile de autor intră în această categorie. Practic, în momentul de faţă persoanele încadrate în categoria de handicap I sau II sunt excluse de la incompatibilitate şi vor putea primi pensie de handicap”, a declarat vicepreşedintele PNL Raluca Turcan.

Vicepreşedintele PNL a făcut trimitere la cazul tinerei care suferă de scleroză multiplă, căreia statul i-a refuzat dreptul de a primi pensie de handicap pentru că a încasat venituri din publicarea unei cărţi.

„În legătură cu cazul din spaţiul public aş dori să mai fac o precizare. Persoana pe care am văzut-o cu toţii că a fost umilită, fiind retrogradată din categoria de handicap, fiind trecută într-o categorie de handicap III în condiţiile în care boala de care suferă nu se ameliorează, ea evoluează în timp. Aşadar, solicităm (...) sancţiuni pentru cei care pur şi simplu desconsideră o suferinţă a unui om care are o boală ce nu se mai poate ameliora, ci dimpotrivă, în timp se agravează”, a mai spus Turcan.

Laura Florescu, o tânără bolnavă de scleroză multiplă, acuză că va rămâne fără pensia de invaliditate pentru că primit 230 lei după ce a publicat un volum de poezii.

"În 2014 am început să iau pensia de hadicap, care iniţial a fost 300 de lei, apoi 450, iar acum 520 de lei. Cealaltă problemă este cu ajutorul de handicap pe care îl iau din 2013. Din 2013 până în 2016 am avut gradul II de handicap. Pe atunci eram mai bine. Din 2016 îmi apăruseră parezele, eu am pareză pe partea stângă în faţă şi anul acesta am mai descoperit patru. Deci trăiesc cu cinci pareze. Zâmbesc numai cu jumătate de gură. A scăzut gradul de handicap de la II la III după cinci ani de grad II. (..) La mine pe scrisoare scrie că pot să merg neajutată mai puţin de 500 de metri. Lor li s-a părut că m-am vindecat şi anul acesta primesc iar decizia cu 39 de lei pe lună. Eu cred că absolut nimeni nu citeşte scorurile de pe acte. Nu există niciun neurolog în comisie. Sunt doar medici de familie şi generalişti acolo, care habar nu are ce înseamnă boală neurologică", a declarat Laura Florescu, sâmbătă, pentru MEDIAFAX.