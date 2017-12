FOTO EXPLICATIE: Cazul şocant al unui model. Toate femeile ar trebui să ştie că se poate întâmpla asta

Lauren Wasser are 29 de ani si este pe cale sa isi piarda piciorul. Tragic este insa ca femeia a pierdut deja celalalt membru, din cauza unui produs de igiena feminina.

Mai exact, un tampon este ceea ce a dus la amputarea primului picior al lui Lauren, iar acum, la cel de-al doilea.



Tanara si-a facut public cazul, pentru a informa cat de multe femei posibil despre pericolele pe care utilizarea tamponelor le poate aduce.



Lauren a dat in judecata compania care produce produsul pe care l-a utilizat, spunand, in apararea ei, ca a urmat intocmai instructiunile de utilizare, care spun sa nu folosesti un tampon intern mai mult de 8 ore consecutive.



Femeia spune ca initial a crezut ca este doar racita, insa coagularea sangelui a dus la un infarct, dupa care la cangrene in ambele picioare.

