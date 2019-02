Cazul Kovesi, discutat în emisiunea România 2019. Acuzații false sau reale?

Cazul fostei şefe a DNA Laura Codruţa Kovesi a fost discutat şi în emisiunea moderată de Cozmin Guşă, România 2019. Kovesi a plătit pentru că nu a recunscut relaţia cu Sebastian Ghiţă, a spus Guşă, în timp ce Florian Bichir a precizat că România va pierde ca imagine în urma acestui scandal. Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a afirmat că Laura Codruţa Kovesi a făcut presiuni pentru ca el să fie arestat.

Consultantul politic și realizatorul Cozmin Gușă este de părere că cea mai mare problemă a fostei șefe DNA este că refuză să spună adevărul. "Eu consider marea problema apare la oricine cand refuzi sa spui adevarul eu nu cred ca dna kovesi are o problema atata de gfrava cu aceste acuzatii dar cred ca se confrundata cu acest gen de scandal ca a refuxzat sa sopuan genul de relatie a ei ba cu ghita ba cu coldea ba cu altii", conchide Gușă.

Realizatorul Octavian Hoandră consideră că apărătorii lui Kovesi ar face bine să aștepte o decizie oficială și după aceea să se isterizeze. "Cred ca cei care o apera pe Kovesi si cei care nu o apara ar trebui sa se calmeze sis a astepte un adevar ce s-a intamplat", a spus realizatorul.

Jurnalistul Florian Bichir este, însă, de altă părere şi crede că acuzarea lui Kovesi nu face altceva decât să dăuneze ţării noastre la capitolul imagine. "Eu, ca roman, ma simt umilit pt ca suntem pusi in postura sa acuzam un om pe care in mod normal trebuia, sa acuzam un om care merge la bruxelles Romania peirde. Ce tara bananiera e aia care nu sprijina propriul candidat", se întreabă retoric Bichir.

Într-o intervenție telefonică în emisiunea România 2019, a consultantului politic Cozmin Gușă, avocata Cornelia Lalu este ferm convinsă că ne aflăm în fața unor acuzații ce par, la o primă vedere, neserioase. Ne aflam in fata unor acuzatii care la o prima vedere care par neserioase. Mi se pare ca un asemena dosar nu poate ajunge in fata instantei", a declarat avocata.



Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a acuzat-o pe Kovesi că făcea presiuni asupra procurorilor pentru ca el să fie arestat. "Dadea un telefon in ziua in care mi-am depus camdidatura si nu stia ca eu aud ce vorbeste ea cu procurorul si zicea bad a nu l-ati arestat pe Chereches asta", a declarat edilul.