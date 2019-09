Cazul Gheorghe Dincă. Ce înseamnă testul cu detectorul de minciuni

Într-o procedură specifică anchetelor, poliţiştii l-au interogat pe Gheorghe Dincă, pentru a afla alte detalii legate de moartea Alexandrei Măceșanu şi a Luizei Melencu.

Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal, care a declarat că le-a ucis pe Alexandra Măceşanu şi pe Luiza Melencu, a fost scos din Arestul Central şi dus la IGPR.

Dincă urmează să fie supus unei expertize psihiatrice și, ulterior, se va decide dacă și când se va face testul poligraf, denumit popular testul cu detectorul de minciuni.

În urmă cu o lună, Tudorel Butoi, omul care a introdus in premiera in Romania sistemul poligraf, in 1977, a vorbit amplu pentru realitatea.net despre detectorul de minciuni. Tudorel Butoi a facut atunci mai multe dezvaluiri.

Printre altele, parintele poligrafului in Romania a precizat, fara echivoc, ca un psihopat poate insela cu usurinta detectorul de minciuni.

Tudorel Butoi afirma, pe 1 august, pentru realitatea.net, că "un psihopat este duplicitar, intra cu usurinta in roluri, este insensibil moral si afectiv. Plus lipsa simtului rusinii si al remuscarii, agresivitate si labilitate", iar din aceste motive o persoana incadrata in tipologia de psihopat poate insela poligraful.

"Testul poligraf se face numai cu consimtamantul persoanei. Testul poligraf este un drept, nu o obligatie", îi mai declara Tudorel Butoi jurnalistului Cristian Otopeanu, pe data de 1 august.

De asemenea, Tudorel Butoi, fost sef al laboratorului psihologic de detectie a comportamentului simulat la Politia Capitalei, a explicat, pentru realitatea.net, de ce se folosesc, la detectorul de minciuni, intrebarile cu raspuns inchis, adica "Da" sau "Nu", si de ce nu se folosesc intrebarile lungi.

