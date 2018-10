Cazul copilului mort la Spitalul Sanador. Declaraţia şocantă a mamei micuţului. VIDEO

Caz șocant în România. Un copil de doar un an si 10 luni s-a stins la un spital privat din Capitală după o operație banală: hernie inghinală. Mai șocant este că părinții micuțului au fost nevoiți să cheme SMURD-ul la clinica privată, pentru a încerca să-l resusciteze. Autoritățile au deschis o anchetă în spital, iar parchetul s-a autosesizat și a deschis un dosar pentru ucidere din culpă. Un raport preliminar, efectuat de DSP, a constatat că s-au respectat procedurile igienico-sanitare, iar Ministerul Sănătății a decis sesizarea Colegiului Medicilor. ATENȚIE! Potrivit legii, până la finalizarea anchetei, spitalul nu poate fi acuzat de o culpă medicală.

Ștefan avea un an și 10 luni, iar sâmbătă dimineață s-a internat împreună cu mama lui la spitalul Sanador din Căpitală. Urma să efectueze o operație simplă de hernie inghinală. Însă, după intervenție și trezirea din anestezie, micuțul s-a simțit tot mai rău și după câteva ore a făcut stop cardiac.

"Era foarte somnolent după anestezie, am tot sesizat medicul, am tot sesizat că ceva nu este în regulă, pe la 11 noaptea i s-a făcut rău. Am mers disperată în camera asistentelor, a început să nu mai respire, nu aveau instrumentele necesare, a fost un haos, a fost un circ, nu ştiau de unde să îşi ia instrumentele, ce perfuzii să pună...total, total nepreăgătiţi şi incompetenţi. Am sunat la SMURD, l-au resuscitat mai bine de o oră. Şi-a murit copilul...copilul a rămas în morgă până astăzi", a afirmat mama copilului.

Reprezentanții clinicii SANADOR, unde a fost operat copilul, au precizat că nu vor face declarații până nu vor primi expertiza medico-legală. "Conform documentației medicale avute la dispoziție precum și declarațiilor medicilor implicați, rezultă că au fost respectate întocmai toate procedurile și protocoalele medico-chirurgicale aferente afecțiunilor respective", se arată intr-un comunicat de presă.

Reprezentanții Spitalului au confirmat că echipajul SMURD a fost chemat de familia copilului, dar au menționat că acesta a încercat resuscitarea alături de medicii privați.

Parchetul a deschis un dosar pentru moarte suspectă și a cerut autopsia băiețelului. Între timp, familia a apelat și la ajutorul unui avocat.

O echipă a Direcției de Sănătate Publică București verifică modul în care s-au respectat procedurile și protocoalele medicale.

