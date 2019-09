Klaus Iohannis face marele anunț despre tragedia de la Caracal

Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, la Palatul Cotroceni, despre tragedia de la Caracal.

Cazul Caracal, atrage atenția Klaus Iohannis, este "un subiect care are implicații profunde asupra societății românești".



"În urmă cu câteva săptămâni, tragedia cumplită de la Caracal ne-a arătat cât de multe și de profunde sunt disfuncționalitățile din interiorul unor instituții ale statului. Incompetența, lipsa unor proceduri clare, corupția, indiferența, toate acestea au dus la un deznodământ cutremurător: incapacitatea statului de a salva viețile propriilor cetățeni", a declarat Klaus Iohannis.







"Am cerut Guvernului ca, până la finalul lunii august, să adopte o serie de măsuri astfel încât, în situații precum cea de la Caracal, să nu mai existe întârzieri criminale în acțiunea organelor statului. Am și indicat Guvernului în ședința CSAT din 30 iulie ce măsuri esențiale ar trebui luate cu prioritate. PSD, preocupat însă de soluționarea crizelor interne, continuă să ignore rezolvarea urgențelor care sunt importante pentru cetățeni și care au un impact direct asupra vieții și siguranței lor de zi cu zi. Am văzut doar câteva măsuri punctuale, luate la cald, sub presiunea publică, și grija de a muta șefi de la o instituție la alta, fără să-i sancționeze pentru incompetența lor", a continuat șeful statului.



Totodată, Iohannis a lansat un atac la PSD, partid care, spune președintele, "este specialist în a tărăgăna lucrurile, sperând ca oamenii să uite cui îi revine, de fapt, responsabilitatea".