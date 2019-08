CAZUL CARACAL. Mihai Fifor: A fost eroare umană multă, nepricepere, indolență

CAZUL CARACAL. Fifor: A fost eroare umană multă. Criminali în serie, în egală măsură cu Dincă

Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca a fost un lant uman de erori in cazul de la Caracal.

"A fost un sir nefericit de erori, de proasta comunicare, a fost poate cel mai nefericit mix de neconcordante posibil care s-a soldat cu moartea Alexandrei, lucru pe care il regretam si o intreaga natiune este zdruncinata. In momentul in care am preluat interimatul MAI, a trebuit sa punem in aplicare masurile impuse de premier, s-a constituit acest grup de lucru coordonat de Raed Arafat, e omul care are expertiza cea mai buna pe acest domeniu. Arafat cunoaste sistemul 112, in urma cu 10 ani, cand coordonam parte din sistemul de urgenta, am fost impreuna 10 zile in SUA exact pe sistemul de urgenta. Tot acest sir de erori a aratat brese in sistem. Am constatat ca acest lant al sistemului nu functioneaza. Putem face destituiri, le-am facut, facem cercetari prealabile, incercam sa ii pedepsim pe cei care au gresit. Dar incercam si sa invatam din ce s-a intamplat la Caracal, astfel ca asemenea tragedii sa nu mai fie posibile. A fost eroare umana multa, nepricepere multa, indolenta multa. Cercetarea va arata toate aceste chestiuni", a spus ministrul Fifor, marti, intr-un interviu pentru Marius Tuca, noteaza ziare.com.



Moderatorul emisiunii s-a dezlantuit, catalogandu-i pe cei care au intervenit in cazul de la Caracal drept "criminali in serie, in egala masura cu Dinca". "Dupa ce politia a intrat in legatura, am avut un operator care lucreaza 24 din 24. Mi se pare impardonabil ca un operator sa lucreze 24 din 24", a continuat Tuca.

"Asa este", a raspuns Fifor, insa apoi a expus si motivele logistice din cauza carora s-a ajuns la aceasta situatie.







"Ce spuneti dvs si e corect: 1. lipsa dispecerilor, astfel incat sa asigure ture normale. Daca sunt 3 apeluri in asteptare, dispecerul face o loterie, alege un apel. Probabil de aici a venit replica 'inchide ca trebuie sa raspund si la celelalte doua'. Asta nu scuza pe nimeni. Si 2.: slaba pregatire a dispecerilor. Ai nevoie de o pregatire sa poti aborda o astfel de problema", a spus ministrul interimar de Interne.