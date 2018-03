Caz șocant: Sute de oi au murit sufocate după atacul unor animale sălbatice

Sute de oi moarte

Imagini de coșmar într-o comună din Timiș. Sute de oi, dintre care cei mai mulți miei, au fost omorâți într-un saivan: în urma atacului unor animale sălbatice, oile s-au speriat, s-au împins unele în altele și au murit sufocate.

Nenorocirea s-a petrecut într-un saivan din localitatea Cadar, comuna Tormac, județul Timiș.

Peste 300 de oi erau moarte, iar cadavrele erau împrăștiate peste tot. Din cele 300 de mioare, peste 200 erau miei.

Se pare că noaptea trecută a avut loc un atac al unor animale salbatice, lupi ori sacali. Acestia au ucis 4-5 mioare, iar celelalte s-au speriat, s-au împins unele în altele și au murit sufocate.

„Am avut un efectiv de vreo 300 de capete fatate intr-un saivan inchis. Si azi dimineata cand ne-am dus sa furajam, oile toate erau acolo sparte, calcate, unele peste altele acolo. Acum ne-am uitat mai bine, am si vreo 4-5 caini si unul din ei e muscat de bot, probabil cum s-a luptat cu animalele. Sigur a fost un atac al animalelor salbatice. Din cate am inteles de la autoritati, a mai fost un atac si la o alta stana, dar acolo este vorba doar de cateva capete. Aici este vorba de peste 100 si ceva de oi mature, si miei, 200 si ceva de capete. In total ar fi peste 300 de capete care sunt moarte dintr-un total de aproape 1600 cate am eu... Este vorba despre lupi sau sacali, dar mai mult ca sigur lupi. Am mai avut probleme si am mai tot sunat la autoritati sa ia masuri. Sa nu spun saptamanal, dar din doua in doua saptamani dau tarcoale. La alte saivane nu am avut probleme. Au mai prins cate una, asta este, dar acum chiar mi-au dat in cap" a declarat pentru opiniatimisoarei.ro, Stelian Zeic, proprietarul oilor.