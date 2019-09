Caz de MALARIE, confirmat la Iaşi

Un barbat de 43 de ani, din Iasi, este internat in sectia de Anestezie Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase, fiind diagnosticat cu malarie. Barbatul lucreaza in constructii, in Coasta de Fildes.

Barbatul a fost internat in urma cu cateva zile la Iasi, dupa ce s-a simtit tau.



In cursul zilei de vineri, medicii au confirmat diagnosticul de malarie, scrie ziare.com.







"Pacientul este internat in clinica de Terapie Intensiva, este sub supraveghere, primeste tratament. Primele trei teste au iesit negative, dar cel de-al patrulea a iesit pozitiv", a declarat Mihnea Hurmuzache, directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase.



Barbatul lucreaza in constructii, in Coasta de Fildes.