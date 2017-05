Caz cutremurător: o femeie din Roman, plimbată 7 ore între spitale. Un picior i-a fost amputat

Medicii ieşeni au fost nevoiţi să amputeze piciorul unei femei, victimă a unui accident rutier produs la intrarea în Roman, pentru a-i salva viaţa. Femeia a fost plimbată timp de şapte ore între spitale, transmite corespondentul Mediafax.

Maşina în care se afla femeia în vârstă de 63 de ani s-a răsturnat, duminică, într-un şanţ, la intrarea în Roman, după ce şoferul a pierdut controlul volanului.

Pentru că iniţial prin 112 s-a anunţat că este vorba despre un autocar şi că sunt trei victime, de la Iaşi s-a decis trimiterea unui elicopter SMURD pentru preluarea victimei care a suferit cele mai grave răni, dar şi alertarea a două autospeciale de victime multiple în caz că serviciile de urgenţă din Neamţ vor avea nevoie de ajutor. Elicopterul SMURD a ajuns în zona accidentului în mai puţin de 20 de minute de la decolare, însă femeia în vârstă de 63 de ani fusese deja preluată de către un echipaj al SAJ şi era în drum spre Spitalul Roman.

”Cei de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Neamţ au ajuns acolo şi au constatat că era vorba despre o pacientă în stare foarte gravă, de 63 de ani, pentru care noi am decis aducerea cu elicopterul, însă alta a fost decizia medicului de pe ambulanţa SAJ Neamţ, care a transferat pacienta la Spitalul Roman", a declarat, corespondentului Mediafax, prof. univ.dr. Diana Cimpoeşu, medic şef UPU SMURD Iaşi.

Femeia avea mai multe leziuni, politraumatisme la nivel cranian şi cervical, însă cea mai gravă leziune era cea de la piciorul stâng, care îi fusese strivit în accident. Medicii de la Roman au decis transferul femeii la Spitalul din Piatra Neamţ.

La rândul lor, la mai bine de patru ore de la accident, medicii din Piatra Neamţ au cerut intervenţia elicopterului SMURD, pentru transferul femeii la Iaşi, cazul fiind foarte grav. Condiţiile meteo nefavorabile nu au permis ridicarea de la sol a elicopterului, iar femeia a fost transferată terestru până la Iaşi.

Abia la şapte ore de la accident femeia a ajuns în sala de operaţie, unde medicii ieşeni au trebuit să îi amputeze piciorul pentru a-i salva viaţa.

"A ajuns aproape de ora 21.00 în UPU Spiridon, în stare gravă. (...) S-a decis intrarea în sala de operaţie, la ortopedie, unde s-a efectuat amputaţie la nivelul coapsei, întrucât la acel moment nu a mai fost posibilă o altă intervenţie de salvare a membrului care să nu pună în pericol viaţa. Pacienta este în ATI, este în continuare nevoie de tratament complex, inclusiv din partea colegilor de la Neurochirurgie care au venit aseară şi au evaluat cazul. Va necesita trament în următoarele zile, sperăm într-o evoluţie favorabilă", a afirmat Diana Cimpoeşu.

Potrivit unor informaţii locale, atât medicul de la SAJ, cât şi medicul din Unitatea de Primiri Urgenţe din Roman au refuzat sprijinul echipajului SMURD Iaşi pentru transferul imediat al victimei la Spitalul ”Sfântul Spiridon” Iaşi.

Medicul Gabi Popescu de la SAJ Neamţ a publicat pe Facebook un mesaj dur la adresa SMURD: "Cam asta se-ntâmplă când achiziţia de elicoptere primează în faţa achiziţiilor de ambulanţe. Cam asta se-ntâmplă când la coordonarea SMURD este un rezident care se remarcă doar prin conversaţia total lipsită de profesionalism, de bună-cuviinţă şi de colegialitate faţă de cei de la ambulanţă. Cam asta se-ntâmplă când nu verifici informaţia primită şi o-nghiţi ca pelicanu’. Eu fiind medicul care a coordonat la faţa locului (şi nu din fotoliu) asistenţa medicală acordată pacienţilor din acest nefericit accident şi care am decis transportul pacientei grave la un spital municipal aflat la şapte minute distanţă nemaişteptând elicopterul SMURD (care a ajuns la locul accidentului când pacienta era deja în drum spre sala de operaţie), astept solicitarea din partea Doamnei Profesor Cimpoeşu de a da nota explicativă pentru că nu am aşteptat elicopterul. Şi tot pe această cale îl anunţ pe şeful DSU Dr. Raed Arafat că diploma de medic mi-am luat-o acolo unde a înfiinţat el SMUR-ul, mai apoi SMURD-ul. Iar cea de specialist M.U. am luat-o tot acolo, după un examen crâncen, dar drept. Şi nu este el în măsură să-mi spună că să arunc diploma undeva. Poate aşa se practică la el, în ţara sa natală. Noi suntem în România şi dictatura a dispărut din 1989. Ar fi trebuit să ştie asta".

Între timp, postarea medicului a fost ştearsă.