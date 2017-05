Căutări disperate ale poliţiei, în Bistriţa-un copil de 9 ani pe care tatăl a ameninţat că îl omoară

Poliţiştii din Bistriţa-Năsăud caută de trei zile un copil de 9 ani şi pe tatăl acestuia, care au dispărut de sâmbătă de la domiciliul lor din localitatea Tărpiu, tată ameninţând că îi va lua viaţa băieţelului şi apoi se va sinucide, transmite corespondentul Mediafax.

Poliţiştii din oraşul Năsăud au fost sesizaţi de dispariţia copilului de 9 ani şi a tatălui acestuia, un bărbat de 46 de ani în cursul zilei de duminică, cei doi fiind daţi în urmărire naţională.



„În data de 7 mai poliţiştii au fost sesizaţi de o tânără de 20 de ani din Tărpiu despre faptul că tată său, în vârstă de 46 de ani, a plecat de la domiciliu împreună cu fratele ei, un minor în vârstă de 9 ani. Cei doi au fost daţi în urmărire naţională, poliţiştii efectuând căutări şi verificări în acest caz" a declarat pentru Mediafax, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Bistriţa-Năsăud, ag. princ. Crina Sârb.



Se pare că bistriţeanul care a ameninţat că îşi omoară copilul şi apoi se sinucide a făcut o criză de gelozie după ce soţia sa a plecat în urmă cu două luni în Spania, să lucreze în agricultură. Cei doi au împreună cinci copii, cel mai mic abia împlinind trei ani.



Imediat după ce soţia a plecat în Spania la muncă bărbatul a suferit o depresie şi orbit de gelozie s-a apucat de băut. Femeia s-a întors acasă şi aşteaptă veşti de la soţul său şi de la copil.



„M-au sunat copiii şi mi-au spus că s-a apucat de băut şi că a început să vândă totul din casă pentru un pahar de băutură. Am vrut să vin mai repede acasă dar m-am temut că o să am foarte mult de plătit. Sunt o femeie muncitoare şi am plecat cu un contract în agricultură în Spania. Sâmbătă m-a sunat fata cea mare şi mi-a spus că s-a trezit dimineaţa, a făcut un bagaj în care a pus mai multe funii şi le-a spus fetelor că îl ia pe băiatul de 9 ani şi îl duce şi îl spânzură după care o să se omoare şi el. De atunci nu mai sunt de găsit. L-am sunat într-una dar nu răspunde nici el şi nici copilul. Luni dimineaţa am venit acasă din Spania şi de atunci îi caut în continuare. Sunt disperată”, povesteşte mama băiatului, conform Mediafax.



Înainte de a dispărea, bărbatul a avut conflicte şi cu vecinii, toate din cauza băuturii.



Deocamdată poliţiştii nu folosesc pentru căutarea bărbatului şi a copilului câini de urmă şi nici nu au cerut ajutorul altor instituţii abilitate care să îi ajute la căutarea celor doi, considerându-se e că dispariţia este una voluntară.