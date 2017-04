Cataramă: România, împărţită între cei ce muncesc non stop şi sunt invizibili şi mitocanii vizibili

Viorel Cataramă a fost invitatul lui Rareş Bogdan la emisiunea Jocuri de Putere de la Realitatea TV.

Prim-vicepreşedintele PNL a făcut, la Realitatea TV, o radiografie a politicii româneşti în această perioadă, vorbind despre proiectele dreptei, dar şi despre cele ale stângii, remarcând că proiecte de dreapta sunt asumate, bizar, de stânga.

"Suntem într-o situţie tragicomică, la conferinta eu am prezentat o moţiune, în faţa a 1000 de persoane. Primul punct era despre eliminarea ajutoarelor sociale pentru persoanele apte de muncă.



Partidul nu doar că nu a aprobat, ci nici nu a vorbit despre. Partidul de dreapta din România refuză să discute un program de dreapta. Tăriceanu a auzit şi a ieşit cu ideea lansată şi de mine acum câteva săptămâni, despre fonduile minime. Cine are acest proiect? Stânga.



În ce situaţie am ajuns...PNL se teme de subiect, iar stânga vine şi adoptă această idee. PNL pierde câteva sute de mii de voturi şi PSD câştigă. PNL stă la cutie şi moare de frică să nu îi supere pe cei nevoiaşi, iar PSD vine şi spune "Lăsaţi, luăm noi această iniţiativă".



Nu sunt apărat în niciun fel de guvernul PSD. Dar suntem în Europa, nu poţi face protecţionism. Problema e să nu fi tamponat în activitate, când prin creşterea artificială a salariilor distrugi exportul şi economia", a povestit Viorel Cataramă.

"Sănătatea şi educaţia sunt la pământ. Spitalele şi universităţile trebuie privatizate"

Politicianul a explicat şi o parte dintre ideile de dreapta pe care le susţine, după criticile primite imediat după ce le-a expus, în urmă cu două săptămâni, la Realitatea TV.

Cataramă a oferit argumente pentru faptul că susţine privatizarea spitalelor şi a universităţilor din România: "În România şi educaţia şi sănătatea sunt la pământ. De ce se revoltă lumea când propun privatizarea spitalelor, cu excepţia celor de urgenţă? În spitalele de stat doar cei cunoscuţi sunt trataţi, nu bătrânii şi cei fără venituri.

Un bătrân care are o pensie mică nu îşi poate face asigurare privată de sănătate. Un exemplu concret, toţi cei cu taxe, le cer să plătească şi asigurarea unui bătrân, dacă face asta va avea un discount. În al doilea rând, 20% din impozitul pe profit îl direcţionezi către bătrâni, mai dau un discount de 5%, pierzi şi tu ca stat, dar încurajezi societăţile să direcţioneze banii către bătrâni. Aproape toţi bătrânii au o locuinţă. Facem un cadru legislativ prin care românii îşi transferă locuinţa unei firme de asigurări şi copiii care nu se mai îngrijesc de ei nu vor putea moşteni.

Privatizăm toate universităţile şi dacă domnul student nu are bani, le cere părinţilor, dacă nici ei nu au, se duce şi munceşte sau, dacă e excepţional, primeşte o bursă", a spus prim vice-preşedintele PNL, la Realitatea TV.

"PSD rupe din electoratul PNL încet-încet. Au dispărut valorile de dreapta"

Prim vice-preşedintele PNL a comentat situaţia Partidului Naţional Liberal, explicând că toate măsurile luate de PSD au ca rezultat "ruperea" din electoratul PNL.

"PNL-ul nu e credibil să se adreseze stângii, dar din dreapta câte puţin câte puţin se poate duce din electoratul de dreapta către PSD. Aceste luări de poziţii ale doamnei Olguţa Vasilescu şi domnul Tăriceanu, care mi-au preluat ideile, mă fac să doresc să merg mai departe cu proiectul meu. Dacă PSD le va adopta şi va privatiza şi spitalele, îi voi aplauda.



Avem parte de o stângă foarte puternică şi de o dreaptă căzută. Au dispărut valorile de dreapta: biserica, familia, munca, proprietatea, moralitatea. Suntem invadaţi de mitocani şi mitocănie. Oamenii de treabă nu pot ieşi să se ia la trântă cu mitocanii şi nu se pot manifesta în spaţiul public", a explicat acesta, la Realitatea TV.

Cataramă a vorbit şi despre percepţia pe care o are asupra României: "România, împărţită în două: oameni care muncesc de dimineaţa până noaptea şi sunt invizibili în spaţiul public şi mitocani, care au invadat ţara".