Cataramă vs. Orban. Lista pentru demiterea preşedintelui PNL creşte

Ludovic Orban: "Nu îmi este frică de domnul Dragnea"

După cum era de aşteptat, lupta pentru funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal se ascute.

Liberalii au convocat Consiliul Naţional pe 4 august, unde preşedintele Ludovic Orban să schimbe statutul şi să-l excludă din PNL pe Viorel Cataramă, în timp ce tot mai mulţi lideri liberali îi pregătesc chiar lui debarcarea din funcţie.

Preşedintele PNL Ludovic Orban a propus luni excluderea din partid a lui Viorel Cataramă, în prezent prim-vicepreşedinte al filialei Sector 2. El susţine că nu face altceva decât să aplice statutul partidului, care nu permite exprimarea unor puncte de vedere politice în afara partidului.

"S-a votat. Am aplicat statutul,” a explicat Orban, după şedinţa BPN.”Cine are de exprimat puncte de vedere, are cadrul partidului la dispoziţie. Eu am permis, ba chiar am încurajat exprimarea de puncte de vedere de către colegii mei în interiorul partidului. Cine vorbeşte în afara partidului, cine nu respetă deciziile partidului, cine se duce şi transmite informaţii negative despre PNL în mass-media, voi aplica prevederile statutare."

O decizie finală privind excluderea lui Cataramă nu poate fi luată decât de Consiliul Naţional al partidului, care a fost convocat pe 4 august.

”Încă nu am stabilit locul dacă va fi la Alba Iulia sau la Bucureşti. Urmează să îl stabilesc cu domnul prim-vicepreşedinte Mircea Hava,” a precizat Orban. ”Va fi un Consiliu National care va avea ca principale puncte pe ordinea de zi criteriile, calendarul şi procedura de stabilire a listei de candidaţi pentru alegerile europarlamentare. De asemenea, criteriile, procedura şi calendarul pentru desemnarea candidaţilor la funcţia de primari în municipiile reşedinţă de judeţ care presupun o atenţie specială în ceea ce priveşte pregătirea candidaţilor Partidului Naţional Liberal. De asemenea, vom adopta un document care va intra în dezbaterea partidului - Principiile bunei guvernări liberale.”

Viorel Cataramă cataloghează decizia lui Ludovic Orban de a-l exclude din partid drept un gest "de disperare şi de prostie", care oricum, nu are nici o valoare, pentru că preşedintele PNL nu a respectat statutul.

”O asemenea propunere trebuie să vină din partea filialei din care fac parte,” susţine Cataramă. ”Hotărârea este ilegală şi nulă. Articolul 32 din statut prevede că vor fi anunţaţi, cei vizaţi, cu cel puţin 3 zile înainte de data întrunirii organismului şi sunt prevăzute termenele ca termene de decădere. Deci nu îmi fac probleme. Este un exerciţiu public în care Ludovic Orban a vrut, mai degrabă, să îşi verifice susţinerea din Biroul Executiv al PNL. Cred că este un gest de disperare şi de prostie.”

Prim-vicepreşedintele PNL Sector 2 acuză că decizia lui Ludovic Orban de a propune excluderea sa ţine de sfera penală, deoarece şi-a folosit influenţa pentru a înlătura un posibil contracandidat.

În BPN al PNL de luni câţiva liberali l-au criticat pe Ludovic Orban pentru direcţia în care se îndreaptă partidul, au dezvăluit pentru Mediafax surse din interiorul partidului. În replică, el le-a reproşat că nu vin cu soluţii şi în loc facă opoziţie la PSD, se ocupă cu subminarea din interior a formaţiunii.



Sursa: gandul.info