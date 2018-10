Ministerul de Interne vrea să-i ofere gradul de general lui Cătălin Paraschiv

MAI vrea să-i ofere gradul de general lui Cătălin Paraschiv, fantoma în alb de la protestele din 10 august.

Ministerul de Interne a transmis Administraţiei Prezidenţiale propunerea de a-i acorda gradul de general de brigadă cu o stea colonelului Cătălin Paraschiv, şeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei, au precizat, pentru Mediafax, reprezentanţii MAI.

„Pe data de 10.05.2018, CSAT a aprobat participarea ofiţerului la examenul pentru trecerea în corpul generalilor, iar la data de 11.10.2018 acesta a susţinut şi promovat examenul pentru acordarea gradului de general de brigadă cu o stea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Ca urmare a promovării acestui examen, a fost înaintată către Administraţia Prezidenţială propunerea de a acorda ofiţerului gradul militar de general de brigadă cu o stea”, au precizat reprezentanţii MAI.

Cătălin Paraschiv, şeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei, este cunoscut în spaţiul public „fantoma albă” de la protestele din 10 august. Acesta a fost audiat de două ori la Parchetul General, în dosarul privind violenţele de la miting.

La cea de-a doua audiere a sa, din 13 septembrie, Cătălin Paraschiv a declarat nu a fost pus sub acuzare, are calitatea de martor şi că nu a avut informaţii despre o presupusă tentativă de lovitură de stat în acea seară.

"Nu am fost pus sub acuzare, am calitatea de martor, am declarat efectiv ce s-a întâmplat în acea seară şi atâta tot", a declarat Cătălin Paraschiv, la ieşirea de la Parchetul Militar.

Întrebat dacă avea informaţii despre o pretinsă tentativă de lovitură de stat din seara de 10 august, Paraschiv a răspuns: "Eu sunt comandantul Brigăzii Speciale de Intervenţie. Cred că nu vă adresaţi cui trebuie. Eu nu am avut informaţii de această natură. Nu pot să dau mai multe explicaţii, dar sunt militar. Asteptăm să vedem care e părerea procurorilor. Îmi asum toate faptele jandarmilor mei, nu se pune problema, dar ale BSIJ (Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei - n.r.), atâta tot. Brigada Specială a acţionat conform legii, în literii şi în spiritul legii".