Cătălin Ivan, despre scandalul din PSD: Gabriela Firea are mare dreptate, dar e prea târziu

Europarlamentarul Cătălin Ivan consideră că primarul Capitalei, Gabriela Firea, are ”mare dreptate” în disputa cu liderul PSD, Liviu Dragnea, însă subliniază că este ”prea târziu”, fiind ”complice la răul imens făcut României”.

"De-a lungul celor deja aproape patru ani care au trecut de când am intrat în conflict direct cu conducerea PSD-ului de atunci, anume cu Victor Ponta şi Liviu Dragnea, pentru că am îndrăznit să spun că lucrurile în partid mergeau în direcţia greşită, am fost făcut în toate felurile, de la securist la trădător. În toată această perioadă, rând pe rând, tot mai mulţi lideri ai partidului au sfârşit prin a-mi da dreptate. Pe rând, fiecare când i-a venit rândul, Victor Ponta, Bădălău cu scrisoarea servită de Adrian Năstase, Ecaterina Andronescu şi acum Gabriela Firea - au ieşit public să critice regimul lui Dragnea folosind aproape la virgulă declaraţiile mele din 2014, 2015. Nu am nicio satisfacţie", a scris Cătălin Ivan. pe Facebook.

Europarlamentarul este de părere că PSD a decăzut, precizând că ”este trist să vezi” ce a ajuns partidul.

"Mă bucură prea puţin că timpul îmi dă dreptate. Ce se întâmplă acum era evident încă din 2014. Laşitatea, oportunismul şi servilismul i-a împiedicat pe cei care puteau lua atitudine să o facă. Astăzi, Gabriela Firea are mare dreptate. La fel şi Ecaterina Andronescu acum câteva săptămâni. Este însă prea târziu. Mult prea târziu. Contează prea puţin răul făcut PSD-ului. Grav este răul imens făcut României, iar Gabriela Firea a fost complice", a mai scris Ivan.