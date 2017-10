Cătălin Botezatu, în doliu! I-a murit o persoană apropiată

Cătălin Botezatu a pierdut o persoană dragă din viața lui.

Designerul a ținut să împărtășească și fanilor lui această durere prin care trece.

"Cand cineva drag moare, nu cred ca este de datoria noastra sa intelegem acest fapt, deoarece intelegerea este probabil ultimul sentiment de care ai parte. Mai degraba o acceptam de fiecare data ca fiind un act divin, indiferent de circumstante si invatam ceva din trecerea lor in lumea cealalta. Cand cineva moare, sufletul sau continua sa existe. Este mai bine sa stim ca ei ne pot ajuta si ne pot influenta in continuare viata decat sa incercam sa intelegem ceva de neinteles. Ramai cu bine și Dumnezeu sa te aibă in paza", a scris Botezatu pe Facebook.