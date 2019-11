Cătălin Botezatu, din nou la spital

Catalin Botezatu

După ce a revenit din Turcia, Cătălin Botezatu a mărturisit că se simte bine, chiar dacă a trebuit să treacă prin intervenții chirurgicale ”complicate”. Dar, spune Botezatu, rămâne un ”învingător” și un războinic.

”Sunt OK, dar mă sperie durerile. Abia m-am întors din Turcia. Am fost să îmi scoată capsele și bandajele și am fost supus și unor analize de sânge care au ieșit bine. Doctorii mi-au spus că totul decurge bine. Având în vedere că au fost mai multe operații destul de complicate, recuperarea necesită mai mult timp și e mult mai drastică. Trebuie să se sudeze mușchii. Sunt un războinic și un învingător și cu siguranță o să trec cu bine peste această perioadă”, a declarat creatorul de modă.

Cătălin Botezatu trebuie să ajungă din nou în fața medicilor, fiindcă este necesară o nouă rundă de investigații și tratamente la colon.

”Eu mă simt bine acum, am putut să îmi fac nu mai puțin de nouă prezentări de la revenirea în țară. Cu toate acestea, trebuie să am grijă de sănătatea mea și să țin cont de ce spun doctorii. Din acest motiv, peste două săptămâni, trebuie să mă duc la clinică pentru o nouă rundă de investigații și tratamente la colon. Sper ca totul să fie OK, întrucât chiar simt că am depășit momentele grele”, a declarat designerul, conform wowbiz.ro.