Cătălin Botezatu, acţionar Bamboo: Dacă eram apropiaţi de un partid, poate acum ne era mai bine

Cunoscutul designer de modă Cătălin Botezatu, care este şi acţionar la clubul Bamboo, alături de italianul Joshua Castellano, a intrat în direct la Realitatea TV, şi a vorbit despre incendiul din clubul pe care îl conduce, tragedie în urma căreia 44 de persoane au ajuns la spital.

"Clubul Bamboo nu a ars de 4 ori. A ars doar de 2 ori, ultima dată acum 12 ani şi se ştie clar care au fost cauzele. Pagubele nu le-am împărţit cu nimeni, pentru că este un club privat.

Am vrut să fac nişte precizări: repet, nu a ars de 4 ori. Sunt investiţii foarte mari. Oamenii muncesc în acel club. Domnul Castellano nu este mafiot, munceşte în această ţară. Afirmaţia că noi am finanţa un partid este total eronată. Dacă finanţam nişte partide, poate că nu aveam probleme să obţinem anumite autorizaţii. Există un aviz care este OK. Autorizaţia este în lucru care va ieşi pentru toate cluburile. Noi suntem în procent de 95 la sută gata, cu aceste documente. Nu este vina noastră că de la o lună la alta apar noi legi, care duc la depunerea de noi dosare", a spus Botezatu.

Designerul a afirmat că, în urma tragediei de la Club Colectiv, din toamna lui 2015, Bamboo a investit 100.000 de euro pentru protecţia clienţilor.

"După Colectiv, ni s-au impus noi restricţii. Inclusiv legate de materialele cu care trebuie construit clubul. Am cheltuit 100.000 de euro pe materiale ignifugante. Tot clubul Bamboo avea hidranţi şi extinctoare. Am avut multe ieşiri. Fiecare a ştiut ce trebuia să facă. Ultima fată care este încă în spital face parte din managementul clubului. Ea a ieşit ultima, pentru că s-a asigurat că au ieşit oamenii.

După ce lumea a ieşit din club, managementul clubului a făcut ture prin club, până a căzut un tavan. Pompierii au venit la 25 de minute, nu mai puteau să intre pentru că se prăbuşea tavanul şi ieşea fum.

Incendiul a izbucnit din zona barului de la intrare, a existat o încăpere care era în permanenţă deschisă, nu erau prize, erau doar perdele, draperii. Nu existau prize acolo. Am emis o ipoteză, nu vreau să cred că a fost o mână criminală. Acest club a fost primul care a făcut donaţii de zeci de mii de euro, după tragedia de la Colectiv. Nu cred că glumele proaste îşi au rostul acum", a afirmat Cătălin Botezatu.

Acţionarul de la Bamboo a discutat şi despre taxele pe care le plăteşte la stat:

"Plătim taxe enorme la stat. Există artificii cu leduri în Bamboo. Răutăţile de care vorbim sunt gratuite. Să ne gândim la faptul că ar trebui să ni se înlesnească anumite facilităţi. Suntem dispuşi la controale. Ne-a călcat ANAF-ul, ni s-au dat amenzi groaznice. Şi la clubul de la mare s-a întâmplat asta. Ipocrizia legată de autorităţi asta e: suntem buni să plătim taxe la stat. Noi n-am plătit niciodată pe nimeni. Dacă eram apropiaţi de un partid, poate acum ne era mai bine.

Investiţia în Bamboo e de milioane de euro. Lumea a crezut că cineva a dat foc pentru a încasa asigurarea. Nu există deloc o asigurare. Legile spun că poţi să faci o asigurare totală când ai terminat toată construcţia şi ai toate avizele. În proporţie de 95 la sută, dosarul nostru era aproape rezolvat cu toată documentaţia.

Pentru 1 an şi ceva am avut angajat un pompier sau doi şi am vrut să cumpărăm o autoutilitară. E un club unde oamenii vin să se distreze, nu caută tragedii. Oamenii n-au sărit de la etaj şi nici în apă. Lacul e secat. În acel haos, oamenii au sărit peste balustradă de la piscină şi au ajuns în acel lac. Oamenii n-au sărit în piscină pentru că este goală".

Designerul a vorbit şi despre clienţii care fumau în interior, deşi legea interzice acest lucru:

"Cu cât eşti mai mare, cu atât îţi trebuie mai multe lucruri. Ce cer aceşti oameni costă foarte mult. După Colectiv, s-au construit hidranţi, nişte ieşiri de urgenţă. Clubul Bamboo funcţionează doar vinerea şi sâmbăta.

Aveam un loc de fumat către exterior, către piscină. Existau oameni care îşi aprindeau ţigările. Foarte mulţi aprindeau din nou ţigara înăuntru. Îi sancţionam până îi invitam afară sau în locul special amenajat".