Cât va dura relaţia ta, în funcţie de luna în care a început

Luna in care a inceput relatia dintre doua persoane poate determina viitorul sau. Iata cat va dura relatia ta, in functie de luna in care a inceput.

Ianuarie

Relatia care a inceput in prima luna a anului va fi foarte stabila. Cu timpul vor veni in mod natural casatoria si copiii, dar cativa ani mai tarziu.

Februarie

Cele mai fericite relatii sunt create tocmai in luna iubirii. Indiferent de ce diferente exista intre dvs si partenerul dvs, veti fi capabili sa le depasiti si sa creati o relatie de durata.

Martie

O relatie care a inceput in luna martie determina inevitabil o despartire. Exista superstitii care spun ca un cuplu va avea probleme si va fi in incapacitatea de a ramane impreuna.

Aprilie

O relatie care a luat nastere in aceasta luna este foarte violenta cu suisuri si coborasuri bruste. Relatia care a inceput in luna aprilie este imprevizibila.

Mai

O relatie care a inceput in luna mai, nu este, de asemenea, una reusita. Aceasta luna aduce cuplurilor multe preocupari financiare, pentru ca incepe cu inevitabile scandaluri pana cand acestea duc la despartire.

Iunie

O relatie care a inceput in luna iunie are parte de multa bogatie si prosperitate in relatia de cuplu. Partenerii se influenteaza reciproc intr-un mod pozitiv si vor avea o relatie fericita.

