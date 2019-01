Cât timp a mai rămas până la distrugerea civilizaţiei umane

Ceasul Apocalipsei

Ceasul Apocalipsei, care este considerat un indicator al probabilităţii distrugerii civilizaţiei umane, rămâne la cel mai apropiat nivel de sfârşitul lumii pentru al doilea an consecutiv, potrivit cnn.com.

Anul trecut, Ceasul Apocalipsei a fost dat înainte cu o jumătate de minut, fiind la cel mai apropiat nivel de sfârşitul lumii din ultimii 64 de ani, iar, în 2019, rămâne fixat la 11:58:00.

În 1953, oamenii de ştiinţă au fixat ceasul la ora 11:58:00, după ce Statele Unite testaseră prima armă de tip termonuclear, iar, câteva luni mai târziu, URSS, o bombă cu hidrogen.

Organizaţia care se ocupă de acest ceas simbolic pentru soarta omenirii este Bulletin of The Atomic Scientists, în prezent o instituţie non-profit condusă de unii dintre cei mai respectaţi oameni de ştiinţă, incusiv 15 laureaţi ai premiului Nobel.

Creat în anul 1947, Ceasul Apocalipsei a fost conceput de oameni de ştiinţă care au participat la Proiectul Manhattan (proiectul de dezvoltare a primei arme nucleare). Iniţial considerat drept un indicator al probababilităţii producerii unui conflict nuclear pe scară largă, acum include şi alte ameninţări, cum ar fi schimbările climatice, armele biologice şi ameninţările cibernetice.

Rachel Bronson, preşedinte al The Bulletin Of The Atomic Scientists, a declarat că Ceasul Apocalipsei a fost menţinut la nivelul de anul trecut pentru că lumea a intrat "într-o perioadă a unei noi situaţii anormale".

"Părem să normalizăm o lume foarte periculoasă în ceea ce priveşte riscurile unui război nuclear şi schimbările climatice. Această nouă situaţie anormală este prea periculoasă pentru a fi acceptată", a mai spus aceasta, în timpul unei conferinţe care a avut loc joi, la Washington (SUA).