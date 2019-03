Cât este ajutorul de înmormântare și cum se poate intra în posesia lui

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 prin care a fost stabilit câștigul salarial mediu brut pe anul 2019 la nivelul sumei de 5.163 lei, a fost publicată în Monitorul Oficial cu nr 196 din 12 martie 2019.

Ajutor deces/înmormantare 2019: cine poate beneficia de aceste sume de bani?



Legislatia prevede ca, atunci când asiguratul sau pensionarul a decedat, cel care intră în posesia sumei de bani este soțul care a supraviețuit sau părintele, copilul, tutorele legal, etc. Dacă aceste persoane lipsesc, persoana care face dovada că a suportat cheltuielile de deces va beneficia de acest drept.







În contextul în care își pierde viața un membru al familiei care nu este asigurat (sau un pensionar), cel care va primi ajutorul de deces este asiguratul sau pensionarul, care demonstrează că este rudă cu persoana în cauză.



În această situație se va primi doar jumătate din cuantumul ajutorului de deces. Conform legii pensiilor (adica legea 263/2010), membru al familiei înseamnă: soțul/soția, copiii proprii sau adoptați, aflați în plasament familial și care au până în 18 ani (dacă își vor continua studiile, pot beneficia de această sumă și atunci, dacă au până în 26 de ani); copiii care nu pot munci din cauza unei incapacități; părinții și bunicii/ unuia dintre soți.



Cum poti intra in posesia acestui ajutor de deces/inmormantare?





Conform informatiilor publicate pe site-ul Casei Nationale de Pensii Publice, ajutorul de deces va fi achitat, la solicitare, de catre:





angajator, in cazul decesului asiguratului (respectiv al unui membru de familie al acestuia) care lucreaza in baza unui contract individual de munca, inclusiv soldatii, functionarii publici, conform legii pensiilor

institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;

casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevazut la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2) din Legea Pensiilor, respectiv al unui membru de familie al acestuia.



In situatia persoanelor asigurate in sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare sociala incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achita de casa teritoriala de pensii la care se afla in evidenta.

