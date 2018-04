Cât de sănătos este oul de găină? Un nutriționist cunoscut ne lămurește

Ouă de găină sau de prepeliță sau să consumăm ouă aproape deloc.

Nutriționistul Mihaela Bilic face o precizare pe pagina de Facebook cu privire la tipul de ouă pe care să-l consumăm.

Oul sau găina...sau prepelița?

Chiar dacă Paștele a trecut, până la Rusalii tot de ouă roșii și de urarea " Hristos a înviat!" o să avem parte. Ouă, ouă, dar ce fel de ouă? In căutarea de a fi deosebiți/speciali/diferiți nu ne putem abține din a reinventa și banalul ou de Paște-așa că da, am vazut ouă de prepeliță roșii, adică vopsite nici nu știam că e posibil☺️

Mai amuzant este că văzându-l așa mic și delicat, suntem tentați să-i atribuim oului de prepeliță calități și virtuți magice. Și nu doar noi, profanii consumatori, ci și site-uri care se vor profesioniste în furnizarea de sfaturi și informații nutritive. Se spune despre el că te scapă de astm și alergii și, culmea, că nu are colesterol! Ou fără colesterol, asta da găselniță cât să-i convingă pe doritorii de produse dietetice că au găsit sfântul Graal

Acolo unde un ou de găină are în medie 50g, un ou de prepeliță are 10g deci socoteala e simplă: 1 ou găină= 5ouă prepeliță. Nu doar gramajul corespunde, ci și conținutul de nutrienți:

ou prepeliță/găină

-grame 10/50

-calorii 15/80

-lipide 1g/5,3g

-colesterol 80mg/212mg

-proteine 1,2g/6,3g

-fier 0,3mg/0,9mg

-zinc 0,13mg/0,5mg

-fosfor 20mg/93mg

Niciodată n-am crezut că Natura poate face un lucru rău, dar să credem că oul de găină e plin de grăsime, deci păcătos, iar oul de prepeliță dietetic, deci virtuos, este exagerat și neadevărat. Ar mai lipsi să mâncăm cu toții ouă de struț, pentru că, nu-i așa, un ou are 1,6-1,8 kg- deci sigur e mai bogat în nutrienți. Adevărul e că oul în sine e un aliment magic, un concentrat de nutrienți, indiferent că e de găină, de prepeliță sau de pește.