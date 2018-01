Cât de sănătoase sunt, de fapt, pipotele de pui. Adevărul pe care nimeni nu îl spune

Pipotele sau inimile de pasare pot fi considerate printre cele mai sanatoase organe, dar nu stiu cum se face ca multi nu le consuma. Adevarul este ca sunt delicioase, satioase si destul de accesibile ca pret, asa ca nu ar fi o problema sa le includem mai des in alimentatie. Realitatea este ca aduc beneficii enorme pentru sanatate si sprijina si procesul de slabire.

Atunci cand nu stim ce tip de carne sa consumam ca sa nu ne ingrasam, pipotele pot fi o solutie la indemana. Este adevarat ca se gatesc putin mai greu si trebuie sa ai rabdare, dar asteptarea merita. In restaurantele fastuoase din strainatate sunt considerate adevate delicii si sunt gatite in diverse moduri. Mai este si inima de porc si vita, dar nu sunt atat de calitative precum inimile de pui si curcan. Acestea sunt slabe din punct de vedere caloric, ofera repede senzatia de satietate, ceea ce este de dorit daca esti la cura si le poti gati in diverse combinatii.

Contin o cantitate insemnata de zinc si ajuta la mentinerea sanatatii oaselor ( pentru cresterea copiilor sunt foarte recomandate)

Stimuleaza regenerarea celulara, motiv pentru care pielea se mentine elastica, luminoasa si frumoasa ( gratie unei cantitati mari de vitamina A sau retinol si vitamina C, care protejeaza pielea de radicalii liberi)

Asigura buna functionare a tiroidei, care este responsabila deseori de aparitia dezechilibrelor hormonale

Cresc rata metabolica

Protejeaza organismul contra tumorilor

Trateaza carentele de vitamine ( contin zinc, cupru, potasiu, magneziu, etc)

Ajuta la eliminarea pietrelor de la rinichi, dar cu conditia sa fie gatite si apoi consumate sub forma de praf

Sunt bogate in proteine necesare organismului

Contin enzime care se aseamana cu cele umane ( enzimele imbunatatesc sistemul digestiv, fortifica sistemul imunitar si sunt transformate in energie de catre organism)

Acum ca ai aflat toate acestea, nu mai ai nici un motiv sa nu consumi pipote de pasare. De asemenea, trebuie sa stii ca nu trebuie sa faci exces alimentar cu ele, pentru ca ar deveni nesanatoase. Acest lucru se intampla in cazul tuturor alimentelor sanatoase daca se fac excese.

