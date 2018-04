Cât de sănătoasă este, de fapt, cura de slăbire cu ouă. Chiar este o dietă minune?

Nu exista diete minune de scadere in greutate. Nu trebuie sa transformam scaderea in greutate intr-un simplu scop, un ideal care trebuie atins indiferent de mijloace. E important ca scaderea ponderala sa fie un proces sanatos, de preferat sub indrumarea unui specialist si personalizat individului si problemelor medicale ale acestuia, daca acestea exista.

Una din dietele promovate pentru scaderea ponderala este dieta cu oua.



Aceasta presupune consumul timp de 2 saptamani a unui numar crescut de oua. Desi acestea sunt bogate în proteine, vitamine, minerale şi grăsimi sănătoase, ele nu trebuie consumate în exces deoarece galbenusul bogat in grasimi poate favoriza cresterea colesterolului si suprasolicitarea functiei biliare. Aceasta dieta impune strictete, restrictie severa alimentara si o limitare cantitativa a acestora.



In ciuda avantajelor cronotrope (prepararea oulelor nu consuma mult timp) si beneficiul satietatii rapide datorita incarcaturii proteice, exista dezavantaje majore in ceea ce priveste monotonia regimului, riscului de crestere in greutate la intreruperea dietei, scrie eva.ro.