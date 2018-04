Cât de periculos este excesul de cafea

Cafeaua, lichidul minune pe care unii il critica, in timp ce altii il adora. Cafeaua face rau inimii, da ulcer si te agita, spun unii cercetatori.

Cafeaua are antioxidanti, protejeaza impotriva maladiei Parkinson, tine depresia departe la femei si cancerul de prostata la barbati si protejeaza atat barbatii, cat si femeile de atacurile de cord, vin contraargumentele din partea altor cercetatori.



Ca de obicei, raspunsul e la mijloc. Excesul dauneaza grav sanatatii, indiferent despre ce exagerare este vorba. La fel se intampla si in cazul cafelei. Daca bei cafea in exces poti avea, intr-adevar, probleme de sanatate. Cine obisnuieste sa bea doua-trei si chiar mai multe cesti de cafea pe zi nu se mai poate bucura de beneficiile licorii. Insa, ca orice in viata, lucrurile sunt mai complicate decat par la prima vedere. Cafeina, dar si celelalte substante din cafea au atat parti bune cat proaste, iar efectul general depinde de cum se anihileaza unul pe celalalt, scrie bzi.ro.