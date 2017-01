A stat 10 ani în închisoare, nevinovată. Mesajul Vioricăi Vişan pentru procurorul care a acuzat-o

Cât de oportună este o nouă lege a răspunderii magistraţilor? Părerile sunt impărţite

În prezent, deşi ţara noastră este condamnată frecvent la CEDO pentru încălcarea drepturilor omului, România nu are încă o lege privind răspunderea magistraţilor. În ultimii zece ani, orice încercare de modificare a Statutului magistraților nu a avut succes, deşi au existat câteva zeci de iniţiative legislative în acest sens. Acum, însă, ministrul Justiţiei afirmă că o astfel de lege este asumată în programul de Guvernare şi că în curând vor începe discuţiile pentru a crea cadrul legislativ.

Viorica Vişan, femeia care a făcut 10 ani de închisoare pentru o crimă pe care n-a comis-o spune că nu îşi va găsi liniştea până nu îl va întâlni pe procurorul care i-a nenorocit viaţa şi îl va întreba dacă doarme bine.

În acelaşi timp, reprezentanţii CSM spun că o lege privind răspunderea magistraţilor nu este necesară.

A fost chemată la Poliţie să dea o simplă declaraţie. S-a mai întors după zece ani

În vârstă de 68 de ani acum, prahoveanca Viorica Vişan este, probabil, una dintre femeile din România care poate spune fără să exagereze că a avut o viaţă de coşmar, demnă de un scenariu de film de groază. În 1994, atunci când era în floarea vârstei, la 44 de ani, a fost chemată la Poliţie să dea o simplă declaraţie. S-a mai întors după zece ani.

Anchetatorii care investigau atunci o crimă, petrecută în Comarnic, au considerat că Viorica este principalul suspect şi au dispus arestarea ei. Ulterior, femeia a fost şi condamnată definitiv la 17 ani de închisoare, din care a executat cea mai mare parte.

Cu doar câteva luni înainte să fie eliberată din penitenciar, principalul vinovat de crimă îşi recunoaşte fapta, iar Viorica este lăsată în libertate. Prea târziu pentru femeia care a suportat atât amar de vreme umilinţe şi greutăţi deşi nu era vinovată cu nimic. După ce a fost eliberată, prahoveanca mai primeşte o lovitură. Statul român nu-i acordă nicio despăgubire pentru faptul că a ţinut-o încarcerată degeaba zece ani. Femeia mai are o singură dorinţă acum. Să aibă o bătrâneţe liniştită, dacă tinereţea i-a fost zdruncinată de oameni care nu au ştiut să-şi facă meseria, potrivit adevarul.ro.

Liniştea nu şi-o va găsi, spune femeia până ce nu va reuşi să-l privească direct în ochi pe procurorul care a trimis-o nevinovată în spatele gratiilor.

După atâţia ani în care s-a luptat cu autorităţile, pentru a-şi găsi dreptatea, prahoveanca este decisă să nu se lase până ce, într-o bună zi, va pleca la Ploieşti şi-l va căuta pe procurorul care i-a distrus viaţa. „Am să-i spun doar atât? Dormiţi bine? Copiii dumneavoastră sunt bine? Că ai mei nu sunt!”.

Şefa CSM: Legea răspunderii magistraţilor este inoportună

În timp ce această femeie care a făcut peste 10 ani de închisoare fără să fie vinovată, preşedintele CSM, Mariana Ghena, a susţine că orice iniţiativă legislativă care să aibă ca obiect angajarea răspunderii materiale a magistraţilor este "inoportună", adăugând că legislaţia actuală reglementează acest lucru.



"Sistemul judiciar a dovedit de-a lungul timpului că are capacitatea de a se autoregla, inclusiv prin sancţionare, sub cele trei forme, a magistraţilor, fiind de altfel şi singura dintre cele trei puteri care are reglementată o formă a răspunderii materiale. De aceea, orice iniţiativă legislativă care să aibă ca obiect angajarea răspunderii materiale a magistraţilor, în alte coordonate decât cele deja existente în prezent, este inoportună", a afirmat judecătoarea Mariana Ghena, în cadrul şedinţei plenului, prezentând punctul de vedere al CSM cu privire la independenţa sistemului judiciar din perspectiva răspunderii materiale a magistraţilor şi independenţa financiară, transmite agerpres.ro.

Ea a adăugat că legislaţia actuală reglementează răspunderea magistraţilor sub o triplă formă - disciplinară, penală şi civilă.

Ministrul Justiţiei: Legea va intra în dezbatere parlamentare în februarie

În schimb, vinerea trecută, Ministrul Justiţiei, Florin Iordache, spunea că este necesară o lege a răspunderii magistraţilor, iar aceasta ar putea intra în dezbatere la Parlament cel târziu în februarie, după ce va avea discuţii cu reprezentanţii sistemului judiciar.

Conform ministrului, Legea răspunderii magistraţilor este asumată de PSD şi, în curând, vor fi începute discuţiile cu CSM şi cu asociaţiile profesionale pentru a adopta o lege pe un model european.

Kovesi: Legea nu trebuie modificată

Totodată, şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi spune că în prezent există în legislaţie instituită răspunderea magistraţilor în activitate, iar aceasta se aplică.

"Dispoziţii legale sunt acum în concordanţă cu legislaţia europeană, din punctul meu de vedere nu trebuie modificate, sunt suficiente garanţii că atunci când un magistrat nu-şi îndeplineşte cu bună-credinţă atribuţiile de serviciu, poate fi sancţionat disciplinat, penal sau chiar şi prin răspunderea directă cu patriomoniul persaonal. Deci, din perspectiva mea, această lege nu trebuie modificată. Dacă apare un proiect de lege, va trebui să vedem în ce sens se modifică”, a precizat Laura Codruţa Kovesi, conform News.ro.