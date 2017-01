Cât de mult va crește piața de pariuri online în 2017 conform expertului Cădar Marius? (P)

Piața pariurilor online din România s-a stabilizat, iar ultimele prognoze ne arată că jucătorii autohtoni vor migra online în număr din ce în ce mai mare începând din acest an. Dacă în 2016 încă mai planau diverse nedumeriri cu privire la legalitatea pariurilor pe internet, iar unor pariori le era frică să nu primească vreo amendă, se pare că în ultima perioadă pariorii au înțeles mesajele transmise de către specialiștii din cadrul comunității pariorilor din România, PariuriX.com.

Iată ce a declarat Cădar Marius, unul dintre primii jucători de pe online din țară: „Feedback-ul primit în acest debut de an indică o creștere clară față de ceea ce s-a înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, și după toate eforturile depuse de echipa noastră, nu pot decât să mă bucur de aceste rezultate promițătoare. Mă aștept ca piața locală a pariurilor online să crească cu până la 20% în acest an, iar în termen de 5 ani de zile, mai mult ca sigur majoritatea jucătorilor români vor migra online,” a spus fondatorul PariuriX.com și autorul primei cărți tipărite în România ce are ca subiect pariurile.

Specialistul ce se poate lăuda cu peste 15 ani experiență în pariuri le-a transmis în finalul anului trecut și un semnal de alarmă tuturor celor implicați în industrie: „Anul 2017 trebuie să fie dedicat educării pariorilor!”, după ce un studiu personal efectuat pe un eșantion de aproape 5.000 de respondenți i-a revelat faptul că o bună parte dintre pariorii autohtoni joacă în mod haotic. În acest sens, a publicat 3 ghiduri gratuite, în format digital, dedicate pariurilor online, care îi învață pe pasionați cum să parieze 100% legal, fără riscuri și tot ce trebuie să facă pentru a-și rotunji câștigurile:

TOP CASE DE PARIURI ONLINE LEGALE ÎN ROMÂNIA RECOMANDATE DE CĂDAR MARIUS:

Interfață modernă, intuitivă și extrem de rapidă

Concurs zilnic gratuit de tip Pronosport la care au acces toți utilizatorii activi: Predictorul Fotbalului

Aplicații dedicate pentru tablete și telefoane mobile ce rulează Android sau iOs

Program de loializare pentru jucătorii care încheie săptămâna negativ

Operatorul anului 2016 conform EGR Magazine

Action Betting – piețe rapide remunerate aproape instantaneu

Se poate juca bingo, poker, jocuri de cazinou și pariuri

Ilie Dumitrescu și Ionel Dănciulescu oferă ponturi gratuite pe site

Cea mai disputată platformă de betting exchange din lume

Oferă și secțiune de Sportsbook

Permite asigurarea biletelor pentru pierderile la limită

Include funcția de CashOut parțial/total

Se poate paria și naviga în aplicația pentru iOs prin comandă vocală

Meciurile din Liga 1 se transmit live video, alături de alte zeci de mii de evenimente sportive

Se găsesc zilnic câteva evenimente sportive cu cote de 100%

Oferă numeroase opțiuni de pariuri, cum ar fi cele pe cartonașe și cornere pentru Liga 1

A câștigat distincția de Cea mai bună casă de pariuri din Europa Centrală și de Est în 2016, în cadrul galei CEEGC din Budapesta

Oferta de pariuri live este extrem de vastă și completă în tipuri de pariuri și piețe rapide

Dan Petrescu furnizează ponturi gratuite pe site

Surprinde deseori prin oferte personalizate transmise utilizatorilor în privat

PariuriX.com promovează parierea responsabilă. Pariurile pot avea consecințe financiare și pot cauza dependență. Vă rugăm să jucați responsabil!

PariuriX.com - 18+ Site-ul este interzis minorilor – Licență Clasa II prin Decizia ONJN nr. 697/18.04.2016