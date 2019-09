Cât de lacom ești, în funcție de zodie. Horoscopul celor care vor totul pentru ei

Lacomia nu este o trasatura cu care s-ar putea mandri cineva. De fapt, putini oameni ar recunoaste ca baga mana adanc in sac si ca nu ar lasa nimic pentru ceilalti.

Totusi, in vreme ce unii oameni par sa nu se mai sature niciodata sa primeasca sau sa ia, altii sunt mai cumpatati si se multumesc si cu mai putin. Nu te va mira, probabil, sa auzi ca astrele ii influenteaza pe nativi in acest sens.



Afla, asadar, care sunt zodiile lacome, care nu se multumesc decat daca primesc marea cu sarea (si eventual si luna de pe cer ca bonus)!







Berbec



Fiind o zodie de foc, nativul nu este in mod deosebit lacom cu banii - poate si pentru ca firea impulsiva nu ii permite sa adune prea multi. Berbecul sufera de o sete enorma de experiente noi, fiind foarte lacom in acest sens. Ca o fi bine sau rau, nu decidem noi, insa un lucru este cert: din cauza ca nu se multumeste niciodata cu situatia lui actuala si vrea ceva nou mereu, de multe ori are de pierdut, in special cand vine vorba de relatii. Din fericire pentru el, Berbecul nu este genul de om care sa isi regrete actiunile. Cu fruntea sus si plin de energie, continua pe aceeasi cale si asteapta noi provocari de la viata.



Taur



Nativul acestei zodii are o doza serioasa de lacomie, avand in vedere faptul ca nu poate trai decat in confortul absolut si viseaza la o viata de huzur. Totusi, aceasta trasatura nu este atat de puternica incat sa ii afecteze relatiile cu ceilalti. Fiind un familist convins, va pune mereu dragostea deasupra banilor, chiar daca de multe ori va sovai din cauza setei de lux si confort.



Citește continuarea pe divahair.ro.