Cât de bogată este Viorica Dăncilă. Averea premierului, în creştere de la un an la altul

Averea noului premier PSD, Viorica Dăncilă, a crescut de la ultima declaraţie oficială cu peste 12.000 de euro. Potrivit ultimului document postat pe site-ul Guvernului săptămâna trecută, primul ministru are în conturi o sumă cumulată de peste 120.000 de euro şi este proprietara mai multor terenuri în Predeal, Dolj şi Teleorman. Viorica Dăncilă a avut, în 2017, în calitate de europarlamentar, un venit anual de aproximativ 80.000 euro.

Cel de-al treilea premier desemnat de PSD, Viorica Dăncilă, s-a bucurat de o creştere a averii de la an la an. Potrivit ultimei declaraţii postate pe site-ul Guvernului la sfârşitul săptămânii trecute, Viorica Vasilica Dăncilă a acumulat în conturi, în 2017, o avere puţin peste 120.000 euro, cu aproximativ 13.000 de euro mai mult decât în anul anterior. În calitate de europarlamentar, aceasta a fost remunerată cu un venit anual uşor sub 80.000 euro, adică aproximativ 6.700 euro pe lună.



Cu toate acestea, premierul nu a fost singurul care a contribuit la bunăstarea familiei. Soţul primului ministru, Cristinel Dăncilă, a câştigat, anul trecut, în funcţia de manager al OMV Petrom S.A. peste 73.000 euro, mai exact 6.144 euro pe lună. Astfel, familia Dăncilă a avut în 2017 un venit cumulat lunar de aproximativ 13.000 de euro.



Potrivit adevarul.ro, Viorica Dăncilă preciza în declaraţiile de avere anterioare că, în perioadele ianuarie-octombrie 2016 şi mai 2014, a cotizat către partidul care ulterior a propus-o premier sume în valoare de 20.000 şi respectiv 40.000 de lei.