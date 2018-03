Cât de abordabile sunt femeile în funcție de zodie

Esti adepta relatiilor de lunga durata sau preferi aventurile? Cat de usor cedezi in fata barbatilor si cum te comporti in preajma lor?

Berbec

Femeia Berbec este dominata de pasiune si impulsivitate, asa ca nu va ramane toata viata alaturi de un singur barbat, mai ales daca el nu este sufletul ei pereche. Ei ii place sa flirteze, insa nu se lasa usor cucerita. Se implica in relatii sexuale doar atunci cand vrea si numai cu barbati de care se simte cu adevarat atrasa. Daca te astepti ca ea sa regrete aventurile erotice, ai gresit nativa. Se bucura prea mult de viata pentru a avea timp de regrete.

Taur

Nativa zodiei este o femeie de casa, asa ca nu va ceda niciodata in fata avansurilor unui barbat. Ea cauta relatii serioase si spera sa isi gaseasca sufletul pereche, avand in vedere ca se numara printre zodiile romantice ale horoscopului. Aceasta reprezentanta nu este interesata de aventuri nici macar in perioadele in care este de prea mult timp singura, asa ca nu poate fi considerata o femeie cu moravuri usoare.

Gemeni

Nativele din Gemeni sunt persoane sociabile, asa ca le place sa se joace cu cei din sexul opus. Problema lor este ca se decid greu atunci cand apare o oportunitate sexuala. Ba ar musca din fructul oprit, ba l-ar refuza. Pana sa isi dea seama care este situatia, au pierdut ocazia. Asadar, in cazul lor este dificil sa realizezi cat de repede cedeaza in fata unui reprezentant al sexului puternic.

Rac

Romantica zodiacului nu va spune „Da!" niciodata unei aventuri. Ea viseaza sa intalneasca un barbat special cu care sa poata avea o relatie serioasa. Ii place sa primeasca complimente, insa uraste apropourile deocheate, asa ca ocoleste acest gen de barbati fara sa stea pe ganduri.

Leu

Reprezentanta nu refuza ideea unei aventuri pasionale, insa barbatul care o doreste la pat va trebui sa dovedeasca faptul ca o merita. Ea nu are nevoie doar sa ii spuna cuvinte dulci la ureche, ci vrea dovezi clare ca el nu a mai dorit pe nimeni ca pe ea. O femeie Leu nu isi doreste sa ramana in amintirea unui barbat ca o simpla aventura, ci vrea sa stie ca este speciala.

