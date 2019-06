Cât costă cazarea în vila de la mare a lui Alexandru Arșinel

Alexandru Arşinel

Actorul Alexandru Arșinel a decis să-și închirieze casa de vacanță situată în stațiunea 2 Mai, destul de aproape de casa fostei sale partenere de scenă, Stela Popescu.

Vila actorului are trei dormitoare şi o capacitate maximă de opt persoane, iar cei care-și doresc să se cazeze o noapte în vila sa vor trebui să scoată din buzunar 963 de lei.

Sursă foto: click.ro

Alexandru Arsinel deţine 6 terenuri, cel mai mare fiind se află în judeţul Suceava şi are 11.300 m2, fiind singurul teren extravilan. De asemenea, el are 4 case de vacanţe, una la Sinaia şi are 140 m2 şi alta pe litoral, la 2 mai. În 2009 avea trei case de vacanţă, apoi în ultima declaraţie de avere din 2012/2016 a mai apărut încă un imobil. Arşinel locuieşte în Bucureşti într-o casă de 225 m2.

În plus, are o colecţie de timbre româneşti în jur 5000 de euro şi 3 conturi bancare, 4 depozite bancare de aproape de jumătate de milion de lei (443,986 lei) şi un alt depozit bancar în euro în valoare de 23,279 de euro. Actorul deţine un autoturism Toyota produs în 2005.