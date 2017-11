Cât câștigă cu adevărat un vlogger fără buletin și ce trebuie să facă

Cel mai bine plătiți copii din lume sunt vloggerii, potrivit unui top întocmit de jurnaliștii de la Daily Mail. Unii reușesc să câștige și câte 30 de mii de dolari pe zi.

Primul din acest top este Ryan, un băiețel în vârstă de numai șase ani, care câștigă, aproape 11 milioane de dolari pe an. Ryan are nouă milioane de abonați, iar fiecare dintre aceștia urmărește clipuri amuzante cu băiețelul care se joacă sau testează jucării.





Pe locul doi în acest top sunt copiii de la The Family Fun Pack. Este vorba despre un grup de șase copii, cu vârste cuprinse între câteva luni și zece ani. Ei bine, aceștia câștigă patru milioane de dolari pe an, doar postând clipuri în care se distrează împreună.





Ajuns deja la vârsta adolescenței, Matt, în vârstă de 14 ani, câștigă și el o avere din canalul lui de YouTube. Cu peste nouă milioane de abonați, tânărul câștigă 1,5 milioane de dolari doar din postarea clipurilor în care cântă.

Matt are cu siguranță potențial pentru a deveni următorul star al Americii, având în vedere că susține deja în concerte pentru mii de spectatori.