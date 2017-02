Cât câștigă cu adevărat un parlamentar! Suma, postată pe Facebook de un deputat USR

Deputatul USR Iulian Bulai a postat pe pagina personală de Facebook salariul pe care îl încasează din funcția de parlamentar, dar și sumele care se adaugă la indemnizația lunară, fie pentru locuință ori combustibil, fie pentru deplasări și diurne.

Acesta explică în mesajul său că, pe lângă salariul de parlamentar care se ridică la 5.564 de lei, un ales mai primește bani și pentru locuința din București, dacă respectivul nu are domiciliul în Capitală, pentru combustibil, pentru deplasări în circumscripția electorală, diurna plătită pentru fiecare zi de activitate, dar și pentru activitatea parlamentară.

Tot el arată că în afară de suma forfetară pentru activitatea parlamentară, restul banilor sunt folosiți în scop personal.

Redăm mai jos mesajul deputatului USR Iulian Bulai:

“Într-o Românie unde deciziile se iau in miez de noapte si pe ascuns, transparența este o valoare fundamentala in activitatea mea ca parlamentar.

Banii sunt mereu un subiect aparte. Banii si puterea corup. Banii sunt "ochiul dracului".

Nu am devenit parlamentar pentru bani.

Exista multe mituri despre cat de multi bani câștiga un parlamentar. Pentru a înlătura orice mit asupra acestui aspect, voi împărtăși cu voi urmatoarele informații:

Un parlamentar (deputat) are o indemnizație (salariu) de 5564 RON.

Pe langa salariu, se mai adauga urmatoarele sume care sunt fie fixe (sume forfetare) fie sume care variază (diurne).

Așadar, mai dispunem de urmatoarele sume:

- 4600 RON, suma forfetară pentru locuința in Bucuresti (doar pentru parlamentarii care nu au domiciliu in București)

- 1400 RON, combustibil

- 476 RON, suma alocată pentru deplasări in circumscripția electorala.

- 616 RON, (diurna pe ianuarie. Se primește 160 RON pe zi de activitate in plen)

..........

- 11400 RON, suma forfetară pentru activitatea parlamentara (cabinet parlamentar, angajați, protocol, alte cheltuieli) Aceasta este suma bruta din care se scad si taxele angajatorului. Suma neta poate varia intre 8500 si 9500 RON.

Aceasta suma este singura care nu se folosește in scop personal. Jumatate trebuie decontată pe baza de acte justificative, jumatate pe baza de declarație pe proprie răspundere.

Imi doresc ca aceasta suma sa fie folosită in mod cat mai transparent. In urmatoarele luni voi reveni cu o postare in care voi explica modul in care aceasta suma va fi folosită de catre cabinetul meu, care va include puncte de lucru in Roman, Piatra Neamt si parțial si Suceava.

Așadar, ăștia-s banii.

Nici mai mult, nici mai putin.

Prin aceasta postare doresc sa va informez asupra banilor alocați parlamentarilor.

Comentarii despre aceste sume voi face intr-o postare viitoare.

PS: toate aceste informații sunt publice”.