Cât aşteaptă pacienţii la Urgenţe şi cum se face triajul

Săli de aşteptare pline ochi, pacienţi care stau ore întregi pe coridoare aşteptând să fie consultaţi de medicii de gardă, nervi, neputinţă şi multă frustrare. E imaginea pe care ţi-o descrie orice pacient care a trecut pe la Urgenţe măcar o dată şi a avut „neşansa” ca la rând să fie cazuri mai grave.

Un locuitor din Sfântu Gheorghe ne-a povestit experienţa prin care a trecut săptămâna aceasta când s-a văzut nevoit să-şi ducă tatăl la Urgenţe Spitalului Judeţean din Sfântu Gheorghe pentru că acesta din urmă se simţea rău. Bărbatul susţine că au fost lăsaţi să aştepte ore bune pe coridor, în timp ce medicii de gardă preluau alţi pacienţi, deşi unele cazuri nu erau chiar grave, şi că într-un final, când au fost băgaţi în seamă de personalul medical, li s-a vorbit extrem de urât.

„Miercuri seara i s-a făcut rău tatălui meu aşa că l-am dus la Urgenţă. Am aşteptat 4 ore pe hol, au vorbit foarte urât cu noi. În aceeaşi seară, un prieten a sunat la 112 pentru că a făcut un atac de panică şi a aşteptat după o ambulanţă o oră şi jumătate. Noi am stat acolo de la 20:30 şi până la 03:00, am aşteptat şi nu ne-a băgat nimeni în seamă, iar când i-a venit rândul, l-au înţepat pe tatăl meu de o grămadă de ori până să îi facă perfuzia, doar pentru că m-am certat cu ei că nu ne bagă în seamă. Nu de asta e Urgenţa ca să ajuţi oamenii? A intrat înaintea noastră un pacient care avea un deget tăiat, dar o cunoştea pe doctoriţă şi a intrat înainte. A fost un scandal în Ozun şi au intrat o grămadă de romi la Urgenţă, dar n-aveau nimic grav, iar între timp tatăl meu se plângea de dureri şi nu îl băgau medicii în seamă. Eu înţeleg că sunt luate cazurile cele mai grave, dar măcar să te întrebe de sănătate, dacă vrei un pahar cu apă în orele în care aştepţi”, ne-a povestit Kurtuly Lorant.

Contactat telefonic pentru un punct de vedere în acest caz, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe, András-Nagy Róbert spune că deşi este regretabil că pacientul a fost nevoit să aştepte atât de mult, situaţia nu este chiar aşa cum ne-a fost prezentată, şi că de cele mai multe ori pacienţii consideră problemele pe care le au ei sunt cele mai grave sau au prioritate în faţa altora.

