Cascada Niagara a înghețat din cauza vremii teribile din America de Nord FOTO

Temperaturile au scazut de multe ori sub -30 de grade Celsius si, desi apa continua sa curga, totul in jurul sau a inghetat, din cauza picaturilor de apa care se imprastie pe suprafetele din jur, la cadere.

Astfel, cu toate ca gerul i-a tinut pe multi in casa, cascada de la granita Canadei cu SUA continua sa ii atraga pe vizitatorii care vor sa vada minunea acoperita cu gheata, relateaza 9news.

Ice, snow covered Niagara Falls at its Canadian side in Ontario. Extreme cold temperatures cover much of Canada recently pic.twitter.com/cNBAmdZGiP