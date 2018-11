Casa Albă interzice accesul unui jurnalist CNN și justifică decizia printr-o minciună

Donald Trump se află într-un nou conflict cu presa după administrația sa a revocat accesul lui Jim Acosta, reporterul CNN, la conferințele de la Casa Albă. Organizațiile care apără drepturile jurnaliștilor condamnă decizia Casei Albe și cer anularea acesteia.

Casa Albă a anunţat miercuri că îi retrage acreditarea lui Jim Acosta, reporterul CNN. Decizia vine după disputa pe care acesta a avut-o cu preşedintele american Donald Trump în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurată la o zi după alegerile legislative, relatează site-ul postului France 24, citat de Mediafax.

Disputa a fost declanşată după ce Jim Acosta a insistat cu întrebări privind opiniile liderului de la Casa Albă pe tema migrației. Donald Trump a rugat un intern din cadrul Casei Albe să îi ia acestuia microfonul, însă fără succes.

"Casa Albă suspendă acreditarea unui reporter pentru moment", a declarat purtătoarea de cuvânt Sarah Sanders. "Preşedintele Trump crede în libertatea presei şi se aşteaptă la întrebări despre el sau Administraţia sa", a informat Sanders."Cu toate acestea, nu vom tolera niciodată un reporter care pune mâna pe o tânără care încearcă doar să îşi îndeplinească sarcina de intern în cadrul Casei Albe. Un astfel de comportanment este inacceptabil", a adăugat aceasta.

Acosta a declarat ulterior că afirmaţiile lui Sanders sunt "o minciună", iar accesul i-a fost restricţionat pe fondul întrebărilor privind imigranţii.



Un clip video postat pe Youtube de The Guardian surprinde momentul în care o oficială a Casei Albe încearcă să smulgă microfonul din mâna reporterului. Acosta protejează microfonul, dar nu pune mâna pe tânără, așa cum susține Casa Albă.

Organizațiile care protejează drepturile jurnaliștilor au cerut revocarea deciziei Casei Albe.

The Reporters Committee for Freedom of the Press, cea mai importantă organizație de profil a anunțat că se raliază Asociației Corespondeților de la Casa Albă și se opune revocării accesului reporterului CNN.

”Jurnaliștii au dreptul de a adresa întrebări și a afla răspunsuri, în numele cetățenilor americani (...) Îndemnăm Casa Albă să își reconsidere acest abuz de putere și să restabilească accesul lui Jim Acosta imediat”, a precizat un comunicat al organizației.

De-a lungul timpului, Trump a criticat în repetate rânduri instituţiile media care potrivit acestuia realizează "ştiri false", citând surse anonime ce exprimă opinii negative despre el, afirmând că jurnaliştii sunt "cea mai de jos formă a umanităţii" şi "duşmani ai poporului", iar presa este "periculoasă şi bolnavă" sau "dezgustătoare".