Carti Stephen Hawking la eMAG! Iata 10 titluri esentiale scrise de el sau despre el

eMAG comercializeaza carti scrise de Stephen Hawking, unul dintre cei mai importanti oameni de stiinta din intreaga lume. Astazi, el s-a stins din viata, insa cea mai importanta mostenire pe care o lasa lumii sunt tocmai cartile sale.

eMAG – Lista tuturor cartilor scrise de Stephen Hawking, dar si despre omul de stiinta, pot fi gasite in lista pe care o puteti accesa la URMATORUL LINK.



Am aruncat o privire pe lista de carti de la eMAG si am gasit o multime de titluri scrise chiar de catre omul de stiinta Stephen Hawking care s-a stins astazi din viata, dar si carti despre viata si cariera sa, scrise de autori importanti. Am facut o lista cu doar 10 titluri pe care merita sa le cititi si care cu siguranta o sa va imbogateasca atat cultural cat si sufleteste.



eMAG – Carti despre Stephen Hawking – Scurta istorie a timpului



Nici o carte de stiinta nu s-a bucurat vreodata de popularitatea Scurtei istorii a timpului: timp de mai bine de patru ani s-a aflat pe lista de bestselleruri din Sunday Times, mai mult decat orice alta carte. Explicatia acestui succes tine de natura intrebarilor pe care le pune aici Stephen Hawking, unul dintre cei mai mari savanti contemporani, devenit, alaturi de Einstein, un simbol al stiintei: Cum s-a nascut universul? Este timpul reversibil? Este spatiul nemarginit? Exista si alte dimensiuni spatiale, care scapa perceptiei noastre? Arta lui Hawking e de a gasi imagini intuitive, pregnante, prin care stimuleaza fantezia si curiozitatea oricarui cititor, fie ca este sau nu initiat in fizica fundamentala.

Cartea o gasiti AICI.





eMAG – Carti despre Stephen Hawking - George si cheia secreta a universului - Stephen Hawking, Lucy Hawking



Va invitam sa faceti o calatorie prin intinderile nemarginite ale spatiului extraterestru si, in toiul unei aventuri fantastice, sa descoperiti misterele fizicii si universului impreuna cu George, cu noii lui prieteni – omul de stiinta Eric si fiica sa Annie – si cu superinteligentul calculator Cosmos, care ii poate transporta oriunde si ii poate aduce inapoi, scotandu-i chiar si dintr-o gaura neagra. Sau nu-i poate scoate din asa ceva? Si cine oare o fi vrand sa puna mana pe Cosmos? Aceasta carte amuzanta si foarte bogata in informatii va ofera ocazia sa zburdati putin nestingheriti prin spatiu, timp si univers.

Cartea poate fi luata de AICI.





eMAG – Carti despre Stephen Hawking - Universul intr-o coaja de nuca. Reeditare - Stephen Hawking

Stephen Hawking, unul dintre cei mai influenti ganditori contemporani, e cunoscut nu numai pentru ideile sale indraznete, dar si pentru modul clar si plin de spirit in care stie sa le exprime. Universul intr-o coaja de nuca ne poarta catre frontierele fizicii actuale, acolo unde realitatea e deseori mai stranie decat fictiunea, pentru a explica publicului larg principiile care guverneaza universul. Peisajul e fantastic: particule, suprafete si corzi se misca in unsprezece dimensiuni, gaurile negre se evapora si dispar, luand cu ele taina lor, iar samanta din care s-a nascut universul e o infima coaja de nuca. Perspectivele pe care Hawking le deschide sunt si ele fabuloase: calatoria in timp, viitorul unei omeniri dominate de inteligenta artificiala, soarta finala a universului.



Universul intr-o coaja de nuca, publicata pentru prima data in Anglia si Statele Unite in 2001, continua celebrul best-seller Scurta istorie a timpului si se adreseaza publicului larg, preocupat de nasterea si soarta universului si a omului, avand, in plus, o extrem de bogata, eleganta si sugestiva componenta grafica, ce o face sa arate ca un adevarat album de arta. Aparitia ei in Romania va constitui, nu ne indoim, un mare eveniment, dovada interesul aratat de mai multe reviste care au publicat in avanpremiera ample fragmente insotite de ilustratii spectaculoase.

Cartea poate fi luata de AICI.





eMAG – Carti despre Stephen Hawking - Visul Lui Einstein - Stephen Hawking

Stephen Hawking este fizicianul de exceptie care, imobilizat intr-un carucior, suferind din tinerete de sindromul lateral amiotrofic, tine legatura cu lumea printr-un calculator care „vorbeste“ in locul lui. Ceea ce nu-l impiedica sa se afle, prin studiile sale, in avangarda cercetarilor privind spatiul, timpul, originea universului si particulele elementare.



Marele succes al cartilor sale de popularizare Scurta istorie a timpului si Universul intr-o coaja de nuca a schimbat perspectiva publicului asupra intrebarilor esentiale ale fizicii.



Volumul de fata, superba lectie de gandire creatoare, contine deopotriva pagini autobiografice si eseuri stiintifice. Cartea se incheie cu un interviu al carui punct de pornire e muzica: ce discuri ar lua Hawking cu el pe o insula pustie?...

Cartea poate fi luata de AICI.





eMAG – Carti desre Stephen Hawking - O mai scurta istorie a timpului - Stephen Hawking, Leonard Mlodinow

„Nu ma asteptam ca Scurta istorie a timpului sa aiba atata succes – avea sa marturiseasca Hawking. Ea a ramas timp de peste patru ani pe lista celor mai bine vandute carti din Sunday Times, adica mai mult decat a rezistat acolo orice alta carte, fapt remarcabil pentru o lucrare stiintifica destul de dificila.“



Intre timp, s-au vandut peste 10 milioane de exemplare. Notorietatea cartii se explica atat prin problemele pe care le ataca (nasterea universului, natura timpului si spatiului), cat si prin stilul direct si simplu care te face sa ajungi la punctele-cheie ale dezbaterilor actuale. Desi editorul il sfatuise sa nu introduca formule, fiecare formula injumatatind numarul cititorilor potentiali, Hawking si-a asumat riscul si a inserat celebra relatie a lui Einstein intre energie si masa E = mc2. In rest, totul e explicat doar prin cuvinte. In prefata la Universul intr-o coaja de nuca, Stephen Hawking marturiseste ca a rezistat tentatiei (si presiunii din partea cititorilor) de a scrie o continuare la Scurta istorie a timpului, fiind prins in cercetarile sale stiintifice. Cativa ani mai tarziu a revenit insa asupra hotararii, publicand O mai scurta istorie a timpului. Doua au fost motivele care l-au determinat sa reia tema: dorinta de a scrie o carte inca si mai accesibila publicului larg si nevoia de a include progresele inregistrate in cosmolgie si fizica fundamentala in cei aproape douazeci de ani scursi de la prima editie a Scurtei istorii a timpului – progrese care in mare parte i se datoreaza lui Hawking insusi.

Cartea poate fi luata de AICI.





eMAG – Carti despre Stephen Hawking - Marele Plan Ed. 2015 - Stephen Hawking, Leonard Mlodinow

In Marele plan, Stephen Hawking si Leonard Mlodinow isi confrunta cititorii cu unele dintre cele mai profunde si grave intrebari pe care si le pot pune oamenii: Cand si cum a aparut universul? De ce ne aflam aici? De ce exista ceva mai degraba decat nimic? Care este natura realitatii? De ce legile naturii sunt atat de fin reglate, incat sa permita aparitia unor fiinte ca noi? Este oare aparentul „mare plan“ al universului nostru dovada existentei unui creator, sau poate stiinta oferi o alta explicatie?



Raspunsurile date aici de Stephen Hawking, unul dintre cei mai mari savanti ai timpurilor noastre, si de Leonard Mlodinow, fizician si scenarist al serialului Star Trek, pornesc de la ideea ca universul nu are doar o singura istorie, ci toate istoriile sale posibile exista simultan – idee care ne schimba radical felul in care suntem obisnuiti sa privim lumea.

Cartea poate fi luata de AICI.





eMAG – Carti despre Stephen Hawking - Dragostea are 11 dimensiuni. Viata mea cu Stephen Hawking - Jane Hawking

Intr-o fotografie de la nunta lui Jane Wilde cu Stephen Hawking, petrecuta la Cambridge in vara lui 1965, tanarul fizician (avea 23 de ani) sta in picioare, la bratul miresei, sprijinindu-se usor intr-un baston. Fusese deja diagnosticat cu o boala neurologica degenerativa careia i se prezisese apropiatul deznodamant fatal. In anii urmatori, maladia lui Stephen progreseaza aproape in acelasi ritm cu faima sa ca om de stiinta: mai intai, tanarul fellow al Colegiului Caius de la Cambridge trebuie sa recurga la un scaun cu rotile, apoi isi pierde definitiv vocea – imaginea genialului cosmolog paralizat, care vorbeste prin intermediul unui computer, e bine cunoscuta.



Desi a fost avertizata de la bun inceput asupra gravitatii bolii sotului ei, Jane crede ca iubirea o va ajuta sa depaseasca orice dificultate. Naste trei copii, il ingrijeste multa vreme aproape singura pe Stephen si renunta la orice cariera proprie. Cu trecerea timpului, dragostea ei se amesteca tot mai mult cu compasiunea. E infinit de mandra de succesele stiintifice ale lui Stephen, ceea ce n-o impiedica sa-i vada cu luciditate defectele. Se straduieste sa-i sprijine cariera si sa-i fie mereu loiala. E constienta ca are sentimente materne fata de sotul ei cel chinuit de boala si adesea speriat ca un copil. Dupa cum are si resentimente... Dar asta nu inseamna ca l-ar putea parasi vreodata.



Pana la urma, dragostea cu multe fatete a lui Jane n-a fost de ajuns. Celebru si bogat in urma milioanelor de exemplare vandute ale cartii sale de popularizare a cosmologiei Scurta istorie a timpului, Stephen Hawking cade sub influenta – si farmecele – uneia dintre infirmierele echipei medicale care-l asista permanent. Isi paraseste familia si dupa o vreme divorteaza de Jane. Se pare ca dragostea are, intr-adevar, 11 dimensiuni.

Cartea poate fi luata de AICI.





eMAG – Stephen Hawking - Teoria universala - Stephen Hawking

Incercand sa lamureasca momentul nasterii universului, cosmologia ultimelor decenii a ajuns in punctul cel mai fierbinte al fizicii: necesitatea elaborarii unei teorii care sa descrie toate interactiunile din natura. Aici, dificultatea esentiala tine de incompatibilitatea dintre relativitatea generala, valabila la scara cosmica, si mecanica cuantica, creata pentru a explica fenomenele de la scara microscopica.

In Teoria universala, Stephen Hawking ofera o privire panoramica asupra temelor fundamentale de cercetare din cosmologie si fizica: evolutia universului, gaurile negre, sensul si semnificatia timpului, teoria corzilor.

Cartea poate fi luata de AICI.





eMAG – Carti despre Stephen Hawking - Universul intr-o coaja de nuca (Reed) - Stephen Hawking

Dupa Scurta istorie a timpului, celebra carte vanduta in milioane de exemplare, Stephen Hawking continua sa prezinte publicului din intreaga lume ideile sale, alegand pentru Universul intr-o coaja de nuca un numar mare de ilustratii prin care sa prezinte cat mai plastic rezultatele obtinute intre timp in fizica fundamentala. Stephen Hawking, unul dintre cei mai influenti ganditori contemporani, e cunoscut nu numai pentru ideile sale indraznete, dar si pentru modul clar si plin de spirit in care stie sa le exprime. Universul intr-o coaja de nuca ne poarta catre frontierele fizicii actuale, acolo unde realitatea e deseori mai stranie decat fictiunea, pentru a explica publicului larg pricipiile care guverneaza universul. Peisajul e fantastic: particule, suprafete si corzi se misca in unsprezece dimensiuni, gaurile negre se evapora si dispar, luand cu ele taina lor, iar samanta din care s-a nascut universul e o infima coaja de nuca. Perspectivele pe care Hawking le deschide sunt si ele fabuloase: calatoria in timp, viitorul unei omeniri dominate de inteligenta artificiala, soarta finala a universului.

Cartea poate fi luata de AICI.





eMAG – Carti despre Stephen Hawking - Scurta istorie a vietii mele - Stephen Hawking

In recenta sa scriere memorialistica al carei titlu trimite, evident, la Scurta istorie a timpului, steaua cea mai stralucitoare a unei intregi serii de carti despre misterele universului, Stephen Hawking se priveste pentru prima oara pe sine, trecandu-si in revista viata si opera de fizician teoretician.



Bogat ilustrata cu fotografii putin cunoscute, aceasta autobiografie concisa si sincera are accente de umor fin si de intelepciune. Autorul n-a ocolit detaliile gravei maladii care, desi l-a transformat intr-un invalid, nu l-a impiedicat sa gandeasca si sa creeze. Un capitol e dedicat indelungatei geneze a Scurtei istorii a timpului. In alte capitole, Hawking isi prezinta cu modestie, in fraze simple, esentializate, remarcabilele contributii in cosmologie – ceea ce face ca Scurta istorie a vietii mele sa se adauge, de fapt, amintitei serii de carti despre univers.

Cartea poate fi luata de AICI.