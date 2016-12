Carrie Fisher, una dintre vedetele ”Star Wars”, internată de urgență la spital! E în stare critică

Actriţa americană Carrie Fisher, una dintre vedetele francizei ”Star Wars”, se află în stare critică, după ce a suferit un infarct, vineri, în timp ce se afla la bordul unui avion, infomează BBC.

Celebra actriţă, interpreta personajului Prinţesa Leia din franciza cinematografică ”Războiul stelelor/ Star Wars”, a intrat în stop cardiac la bordul unui avion care efectua o cursă de la Londra la Los Angeles, precizează cotidianul american LA Times, News.ro.

Câţiva pasageri au încercat să o salveze cu ajutorul unor tehnici de resuscitare. Carrie Fisher a fost transportată de urgenţă la un spital din Los Angeles imediat după ce avionul a aterizat în metropola americană, vineri, în jurul prânzului (ora 20.00 GMT), relatează TMZ.com.

Carrie Fisher, în vârstă de 60 de ani, se afla în Marea Britanie pentru a-şi promova cea mai recentă carte, ”The Princess Diarist”.

Un reprezentant al poliţiei americane a dezvăluit pentru postul de televiziune NBC că starea de sănătate a actriţei ”nu este bună”.

Unii dintre pasagerii aflaţi la bordul acelei aeronave au publicat deja pe Twitter câteva mesaje în care au descris incidentul.

Infarctul actriţei americane s-a produs cu aproximativ 15 minute înainte ca avionul să aterizeze pe aeroportul din Los Angeles, afirmă TMZ.com. Un medic care se afla bordul aeronavei i-a administrat artistei manevre de resuscitare (CPR).

Compania aeriană United Airlines a dat publicităţii un comunicat de presă în care a precizat că avionul care efectua cursa 935 de la Londra la Los Angeles a fost întâmpinat pe pistă de personal medical de specialitate, după ce echipajul aeronavei a raportat că unul dintre pasageri se afla ”în stare de inconştienţă şi nu răspundea la stimulii externi”.

Potrivit agenţiei de presă Reuters, compania aeriană nu a dezvăluit numele pasagerului care a suferit acel infarct.

Carrie Fisher, născută pe 21 octombrie 1956, este fiica actriţei Debbie Reynolds şi a cântăreţului Eddie Fisher. A devenit celebră cu rolul Prinţesei Leia din trilogia iniţială a francizei ”Star Wars” (1977-1983), pe care l-a reluat şi în cel mai recent film din această serie, ”Star Wars: Trezirea Forţei”. S-a remarcat şi în alte filme, precum ”Şampon/ Shampoo” (1975), ”Fraţii Blues/ The Blues Brothers” (1980), ”Hannah şi surorile ei/ Hannah and Her Sisters” (1986), ”Vecinii/ The Burbs” (1989) şi ”Când Harry a cunoscut-o pe Sally/ When Harry Met Sally” (1989).

Actriţa americană a scris patru romane şi trei volume de memorii şi a fost căsătorită cu muzicianul Paul Simon în perioada 1983-1984.