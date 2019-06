Caroline Wozniacki s-a măritat într-un conac superb din Toscana, după ce a depășit o dramă. FOTO

Caroline Wozniacki

Tenismena daneză Caroline Wozniacki de 28 de ani este femeie la casa ei de-acum. Wozniacki s-a măritat într-un conac superb din Toscana. Printre invitați s-au numărat și colegele de teren Serena Williams și Angelique Kerber. În urmă cu câțiva ani, daneza a fost părăsită de logodnicul de atunci chiar înainte de nuntă.

Caroline Wozniacki (28 de ani), fost lider mondial WTA, s-a căsătorit cu David Lee (36 de ani), fost star NBA, în cadrul unei ceremonii restrânse, în fața a 120 de invitați, la conacul Rosewood Castiglion del Bosco din regiunea italiană Toscana.

Inițial, Caroline Wozniacki și soțul ei au căutat un castel în sudul Franței, dar s-au lăsat convinși în cele din urmă de peisajele, mâncarea și vinul din Toscana.

Caroline Wozniacki a ales Rosewood Castiglion del Bosco, o proprietate în regiunea Brunello di Montalcino din Val d'Orcia, renumită pentru vinurile ei, scrie Click.ro.

Domeniul deținut de cel mai mic dintre copiii lui Salvatore Ferragamo, celebrul designer italian de pantofi, se întinde pe 2.000 de hectare și cuprinde, pe lângă cel 23 de apartamente și 11 vile de lux pentru invitați, ruinele unui castel, o biserică medievală și Borgo, un sat istoric, care reprezintă inima resortului.

Printre invitații de la nunta lui Caroline Wozniacki s-au numărat și colegele de teren Serena Williams și Angelique Kerber, conform sursei citate.

Cei care vor să vadă rochia de mireasa pot accesa GALERIA FOTO a Revistei Vogue, care a avut exclusivitate pe imaginile de la nuntă. Caroline a purtat o rochie albă din dantelă, fără bretele, semnată de Oscar de la Renta, cu un voal lung.

Caroline Wozniacki a trecut printr-un șoc în 2014: a fost părăsită înainte de nuntă

Caroline Wozniacki a trăit un adevărat șoc în 2014, când logodnicul ei a părăsit-o prin intermediul telefonului.

Wozniacki a avut rezultate catastrofale după despărțire, dar ulterior și-a revenit și a re-ajuns în finalele de grand slam.

Caroline Wozniacki urma să se mărite în noiembrie 2014 cu numărul 1 din golf, britanicul Rory McIlroy, însă acesta a părăsit-o după ce a apucat să trimită invitațiile la nuntă. Modul de a încheia relația a trimis-o pe Caroline în șoc. Prin telefon a anunțat-o că nu vrea s-o mai vadă, deși între ei nu existase nicio ceartă.

Wozniacki a vorbit deschis pentru prima data despre acest eveniment după finala de la US Open 2014. "Am fost în stare de șoc. Mă gândeam că măcar putea să îmi spună față în față sau ceva, dar nimic. A fost un singur telefon, apoi n-am mai auzit nimic de la el. A fost foarte greu, pentru că el a făcut publică decizia din start. A eliberat un comunicat de presă iar eu am fost pusă în față faptului împlinit", a declarat daneză.