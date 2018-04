Carmen Stănescu a murit. Marele REGRET al actriței din "generația de aur"

Carmen Stanescu

Carmen Stănescu a murit. Marele regret al actriței Carmen Stănescu, una dintre marile doamne ale teatrului românesc din Generația de aur a fost că nu a putut avea copii, pentru că soțui ei, actorul Damian Crismaru, își dorea foarte mult să aibă copii.

Carmen Stănescu povestea într-un interviu acordat revistei VIP că uneori, cînd cei doi soți mergeau pe stradă și se apropia de ei un copil, Damian Crismaru se oprea și spunea: "Mamă, pune mînă pe piciorușele lui să vezi ce pielicică fină are, mînca-l-ar tata!"

Carmen Stănescu a rămas de câteva ori însărcinată, dar nu a putut duce sarcinile până la capăt.

Carmen Stănescu spunea ca secretul unei căsnicii stă „în consideraţie, respect, devoţiune a unuia faţă de celălalt. Este vorba despre existenţa sau nonexistenţa unei afinităţi de idei, de sentimente, de sunete, de culori. Este o întâmplare rară. Farmecul unei existenţe comune constă în mii de amintiri care au fost nişte arderi, la origine. Dacă la drum pleci cu dorinţa de a-l bucura pe celălalt, de a-l face să-ţi simtă mereu iubirea, atunci poţi să fii convins că mariajul va reuşi şi că va fi frumos tot timpul. Iubirea trebuie comunicată neîncetat, vorbită, manifestată prin atingeri tandre şi zâmbete luminoase", afirma cu tărie actriţa Carmen Stănescu.

Carmen Stănescu a fost o emblemă a teatrului și a filmului românesc. A debutat în 1945 cu rolul Ecaterina Ivanovna, în "Fratii Karamazov", iar de-a lungul carierei a avut ocazia să joace cu toți maeștrii teatrului românesc, dar și cu actori din generația tânără. De câțiva ani însă, actrița nu s-a mai aflat în lumina reflectoarelor, din cauza problemelor de sănătate.

În septembrie anul trecut, soțul lui Carmen Stănescu a vorbit despre drama prin care trecea actrița. Aceasta era imobilizată la pat.

"Actrita Carmen Stănescu nu e deloc bine. A făcut o gonartroză și nu mai poate merge (n.r. afecțiune cronică a genunchiului, invalidantă, cu evoluție progresivă, prin care cartilajul se degradează progresiv, cu apariția durerii și limitarea mobilității). Ea a fost și campioană la atletism, a fost sportivă mare, a mai practicat și alte sporturi, a fost cinci ani în echipa națională de tir. La vârsta ei, doctorii se tem să o opereze, pentru că e posibil să apăra și alte complicații. Merge destul de dificil, nu mai joacă nicăieri și, sincer, nici eu nu mai vreau să joc. Am peste 66 de ani de teatru. Am urcat în scenă de 19.900 de ori. Au fost săptămâni în care am jucat de 14 ori, au fost dați când am căzut în scenă sau când m-au dus la balamuc", a povestit, copleșit, maestrul Damian Crasmaru la sfârșitul anului 2017.

Actrita s-a nascut in 29 iulie 1925 in Bucuresti. A urmat Conservatorul Regal de Muzica si Arta Dramatica, promotia 1944-1948, la clasa profesoarei Marioara Voiculescu, apoi a debutat in 1945 cu rolul Ecaterina Ivanovna in piesa "Fratii Karamazov". Incepand de atunci si pana astazi, a interpretat peste 30 de roluri pe scena Teatrului National, precum si pe scena altor teatre din Bucuresti. Ultimul ei proiect dateaza din 2010, filmul documentar "Maria sa, Birlic", unde a interpretat propriul rol. La TNB a jucat ultima oara in 2004, in "Egoistul", in regia lui Radu Beligan.