Carmen Iohannis a mers la un meci de fotbal, pe stadionul din Sibiu, împreună cu elevii săi

Carmen Iohannis a dat tenisul pe fotbal. Prima doamnă a mers pe stadionul din Sibiu ca să-l susţină pe unul dintre elevii săi, jucător la o echipă din oraș, FC Hermannstadt.

Nu a mers singură, ci însoţită de ceilalţi copii cărora le este dirigintă. Meciul urmărit de Carmen Iohannis între echipa locală şi Sănătatea Cluj s-a terminat la egalitate, 1-1.

"Am venit doar la repriza a doua, însă am gustat ultima parte a meciului, unde a devenit mai palpitant, mai antrenant. Am venit în mod special pentru elevul din clasa mea, Alex Streulea, care mâine va pleca la București, la echipa națională. Suntem foarte mândri de el", a spus Carmen Iohannis pentru tribuna.ro.