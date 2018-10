Carmen Dan, prima reacţie după ce s-a vehiculat că ar urma să îi ia locul lui Tudorel Toader

Carmen Dan a avut o primă reacţie după ce deputatul PNL, Gigel Ştirbu, a declarat că ar urma ca Tudorel Toader să plece de la şefia Ministerului Justiţiei, şi să fie înlocuit de Carmen Dan. Astfel, ministrul de interne a declarat că nu va comenta "speculaţii mediatice". "Nu aş putea sa comentez astfel de informaţii apărute in spaţiul public, nu am cunoştinţă despre nicio discutie in forurile partidului sau la Guvern. Sunt speculaţii", a spus Carmen Dan.