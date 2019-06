Carmen Dan, noi detalii din culisele prinderii ucigașului polițistului din Timiș

Ministrul de Interse spune că a ținut mereu legătura prin telefon cu polițiștii aflați în misiune, până în jurul orei 5 dimineața când a fost anuțată că infractorul a fost prins. Carmen Dan a declarat că au fost angrenati toți. Politiștii din zone limitrofe, Bucuresti, s-au folosit câini, drone, elicopter și efective ale Jadarmeriei dar și Poliției de Frontieră.

"Nu stiu daca vestea e bună pentru familia lui Cristian. E greu sa înțelegi sensul binelui. Pentru angajații MAI a fost o datorie de onoare să-l prindă cât mai repede pe ucigaș. Sunt încă sub efectul emoției acestor zile, suntem cu gândul alături de familie, am transmis personal condoleanțe. L-am trimis pe consilierul meu să ajute la ceremonia de înmormantare de joi", a declarat Carmen Dan într-o intervenție telefonică la Antena3.

"Încerc să dau câte detalii pot, ieri am fost acolo și am încercat să țin legătura telefonică cu dânsul pâna când, la ora cinci mi-a dat telefonul și mi-a spus că au reușit sa-l captureze după ce la orele 15 nu-mi dăduse un mesaj optimist. Eu și politiștii români am sperat că-l vom prinde.

Duminica dupa tragedie a existat o adevarata mobilizare. Multumesc tuturor structurilor MAI. Va confirm ca au fost angrenati toti. Politistii din zone limitrofe, Bucuresti, s-au fol caini, drone, elicopter si totodata jadarmeriei ro si politiei de frontiera. Misiunea de cautare a fost cu risc, stiam ca e periculos, era intr o zona cu vegetatie deasa ,barbatul era inarmat

S-a actionat si informativ pentru ca asa e normal sa se desfășoare munca de poliție. S-a documentat informativ tot pentru a ajunge la final, criminalul a fost prins azi dimineață intre 4-5 pe raza judetului Timis ,prezenta doua plagi prin impuscare, dateaza probabil din ziua de duminica, momentul localizarii si prinderii politistii nu au facut uz de armamentul din dotare. Mai departe e intocmit un dosar penal de care se ocupa procurorii. Cerectarile au inceput deja.

Nu stiu cate detalii pot sa dau eu, m-am ferit sa vorbesc de misiunile operative, cel mai dureros a fost dezamagirea pentru ca documentarea s-a facut foarte bine, s-au analizat foarte multe piste, pentru toata lumea implicata era o asteptare foarte mare, politia Română a fost preocupata sa nu faca nicio greseală. Au fost mai mult piste si colegii mei au fost foarte hotarati sa fie atenti si dezamagiti ca n-au putut sa o faca. Se analizau tot felul de variante de interventie, au reusit, ii felicit si le multumesc ca au demonstrat ca in politie sunt oameni profesionisti.

În situatii de criza e importanta modificarea, sa fim transparenti pentru a demonta speculatiile si pentru a aduce adevarul la lumina, sunt trista pentru ca in seara asta ne-am dorit, ca la sediul MAI sa organizăm o conferință de presă la care sa fie domnul inspector general Buda si sa relateze aceasta desfășurare de forțe din pozitia specialistului, să raspundem tuturor întrebărilor. Am vazut foarte multe speculatii si mi-as fi dorit sa se intample in seara aceasta.

E o prob care se datoreaza oboselii, l-a vazut si un doctor sper ca maine poate sa intervina personal sa spuna acele detalii pe care le pot spune specialistii si sa avem posibilitatea sa dam raspuns tuturor intrebarilor, e important ca opinia publica sa cunoasca realitatea. Cred ca e normal si firesc ca noi sa vorbim deschis si sa spunem adevărul.

E dureros pentru mine ca ministru, afectează imaginea ministerului care e foarte important în arhitectura socială și vreau ca oamenii să se uite cu respect și cu încredere și aici vorbim de oamenii din instituție.", a închieat Carmen Dan.