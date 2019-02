Carmen Dan, atac la Iohannis cu dezvăluiri din ședința secretă CSAT

Carmen Dan

Ministrul de Interne Carmen Dan îl acuză pe președintele Klaus Iohannis că are o atitudine "combatantă" atunci când vine vorba de anumite bugete, în special de cele ale serviciilor secrete. Carmen Dan a dezvăluit în acest sens detalii din ultima ședință CSAT.

Ministrul Carmen Dan a declarat că preşedintele Klaus Iohannis are întotdeauna o atitudine combatantă atunci când vine vorba despre anumite bugete, subliniind că este mai preocupat de fondurile unei structuri de informaţii decât de cele ale Ministerului de Interne.

„A fost o practică. (bugetul Servicilor să fie mare în fiecare an, n.r.). Specialiştii să se uite cu atenţie în această zonă şi dă aloce resurse financiare exact cât să acopere competenţele stabilite prin lege. Ca să nu ajunge în situaţii pe care le cunoaştem şi pe care suntem datori să le îndreptăm", a declarat ministrul de Interne, Carmen Dan, la Antena3.

Potrivit ministrului, la discuţia din CSAT de anul trecut privind bugetul pentru 2019, ministrul de Finanţe a fost cel care a avut o poziţie „bine conturată".

„Era şi o nevoie de a face acest pas şi de a obţine acel aviz al CSAT. Nu a fost o bătălie în CSAT, dar în mod evident, preşedintele Iohannis are întotdeauna o atitudine combatantă atunci când vine vorba de anumite bugete, nu de toate. (...) E mult mai preocupat (Klaus Iohannis, n.r.) de bugetul unei structuri de informaţii, decât de bugetul ministerului. Eu, cel puţin, asta simt. Noi, în Guvern, când am discutat instituţional proiectele de buget, am spus în mod real şi obiectiv care sunt nevoile pentru fiecare instituţie. Nu am discutat pe bugetele serviciilor de informaţii", a mai spus Carmen Dan.

Potrivit lui Carmen Dan, preşedintele Klaus Iohannis nu a cerut ca bugetul anumitor structuri să nu fie modificat.

„Nu a cerut în mod expres preşedintele, pentru că la momentul respectiv, presupus că era mulţumit. Sunt convinsă că vor mai fi discuţii pe buget şi după ce va fi doptat şi după ce intra în dezbatere în Parlament. Doar ce-i deschisă această temă", a mai spus Carmen Dan.

Liviu Dragnea a spus, duminică seară, după discuţiile despre buget, că intenţionează ca o sumă importantă din fondurile serviciilor secrete să ajungă la Sănătate, pentru programele destinate copiilor, precum alocarea de vitamina D sau schemele pentru diabetici.