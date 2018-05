Carmen Dan: "Ghinion, domnule preşedinte Iohannis, noi insistăm să guvernăm cu bună credinţă"

Vicepreşedintele PSD Carmen Dan, ministrul de Interne, afirmă că premierul Viorica Dăncilă nu va demisiona din funcţie.

Carmen Dan susţine că cererile repetate ale preşedintelui Klaus Iohannis ca prim-ministrul să-şi dea demisia sunt "atacuri la adresa guvernului" în contextul în care "2019 este an electoral, un an în care preşedintele Iohannis îşi doreşte un al doilea mandat şi atunci este nevoit să facă opoziţie coaliţiei care deţine majoritatea în Parlament".



"Preşedintele României considerând că are monopol pe politica externă, ceartă premierul că şi-a 'permis' să iasă din ţară fără acordul său şi îi cere demisia. Ieri am asistat la alte atacuri la adresa guvernului, de această dată pe teme economice, preşedintele Iohannis prezentând informaţii trunchiate privind execuţia bugetară pe primul trimestru din 2018, în comparaţie cu primul trimestru din 2017 şi creându-şi astfel ocazia să ceară demisia premierului pentru a doua oară în doar 10 zile. Ce nu ştie toată lumea este că aceste atacuri se află în coliziune frontală cu estimările FMI şi Comisia Europeană, care consideră că România are o creştere robustă, stabilitate macroeconomică şi nu e ameninţată de nicio criză! Mai mult decât atât, cifrele complete arată clar o creştere a veniturilor bugetului general consolidat în primele 4 luni", precizează Carmen Dan, marţi seara, într-o postare pe Facebook.



Vicepreşedintele social-democrat a amintit de momentul ianuarie 2018 când Viorica Dăncilă a devenit prima femeie care ocupă funcţia de prim-ministru al României, o "premieră aşteptată de electoratul PSD, care a votat în 2016 o listă de parlamentari unde femeile aveau să se regăsească în număr mare".



"Viorica Dăncilă, europarlamentar cu experienţă, inginer, dar femeie... ajunge prim-ministrul României. Din nou ghinion însă, pentru că 2019 este an electoral, un an în care preşedintele Iohannis îşi doreşte un al doilea mandat şi atunci este nevoit să facă opoziţie coaliţiei care deţine majoritate în Parlament", punctează Carmen Dan.



Ea spune că a constatat că oameni de stat care ar trebui să fie echilibraţi şi mediatori politic sunt de fapt "mai mult decât partinici cu tabăra opoziţiei, duplicitari în abordări şi poziţionări publice".



"PSD este un partid puternic condus de Liviu Dragnea, un om care preferă să nu jignească, să nu mintă, dar care este determinat să pună în practică prin guvernul condus de Viorica Dăncilă un program de guvernare bine pus la punct. Viorica Dăncilă este o doamnă care a transmis de fiecare dată mesaje de echilibru din dorinţa de a exista măcar decenţă instituţională în ceea ce priveşte comunicarea dintre Palatul Victoria şi Palatul Cotroceni. Atât preşedintele Camerei Deputaţilor, cât şi premierul ţării, au ieşiri publice în care comunică lucruri importante şi adevărate! Ghinion, domnule preşedinte Iohannis, noi insistăm să guvernăm cu bună credinţă şi bun simţ!", subliniază Carmen Dan.



Nu în ultimul rând, ea se întreabă dacă preşedintele Iohannis ar mai fi cerut cu atâta insistenţă demisia primului ministru dacă ar fi fost bărbat şi nu femeie.



"Ca senator în Parlamentul României, ca membru al Guvernului României, dar şi ca femeie, mă întreb serios dacă preşedintele Iohannis ar fi fost atât de insistent în ceea ce priveşte demisia premierului, dacă acesta ar fi fost posesorul unui Cod Numeric Personal care să înceapă cu 1... Ghinion, domnule preşedinte, dar doamna premier nu va demisiona!", afirmă vicepreşedintele PSD Carmen Dan.