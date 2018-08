Carmen Dan, fără regrete după violențele din 10 august: ”Nu am ce să-mi reproșez”

Plângere penală pe numele ministrului de Interne, Carmen Dan

Ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan spune că nu are ce să-și reproșeze după incidentele violente de la protestele de vineri, când Jandarmeria a intervenit brutal pentru dispersarea protestatarilor din Piața Victoriei.

„Ce am transmis sâmbătă rămâne de actualitate. În ultima vreme, am auzit multe invenții, că aș fi constituit diverse celule, comitete. Cred că sunt unii care își doresc să scape cu orice chip de ministrul de Interne și de Guvern. (...) Nu mi-am depășit în niciun fel competențele.(...) Nu am ce să-mi reproșez. Am făcut ce trebuia să facă un ministru responsabil”, a declarat, marți dimineață Carmen Dan.

Ea a precizat șefii misiunilor operative au fost în Piață, iar Jandarmeria și-a coordonat intervenția sub supravegherea unui procuror militar.

Platforma România 100 a depus luni dimineaţă, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un denunţ prin care se solicită începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu împotriva prefectului Capitalei, Speranţa Clişeru, şi a ministrului de Interne, Carmen Dan.

Tot luni, președintele României Klaus Iohannis a criticat dur violenţele din Piaţa Victoriei, de la protestul diasporei. Iohannis a declarat că agresivitatea jandarmilor este nejustificată, iar autorii violenţelor trebuie pedepsiţi, indferent cine sunt, huligani sau cei care "nu au vrut sau nu au ştiut să izoleze grupurile violente".

Acesta a subliniat că au trecut trei zile, iar până acum trebuia să avem o demisie, şi a mai susţinut că explicaţiile lui Carmen Dan sau ale Jandarmeriei nu au convins.