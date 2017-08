Carmen Dan face anunțul bombă despre stadionul Dinamo

Adrian Mutu, director general al clubului de fotbal Dinamo Bucureşti, s-a întâlnit cu Carmen Dan, pentru a lămuri problema stadionului din Şoseaua Ştefan cel Mare, care ar trebui renovat pentru Euro 2020.

UPDATE: Întâlnirea a durat o oră și jumătate. Carmen Dan a anunțat că stadionul Dinamo va fi modernizat pe un proiect pe care îl are CNI (Compania Națională de Investiții).

"Se modernizează stadionul Dinamo pe un proiect pe care îl are Compania Natională de Investiții. Cred că e vorba doar de foarte puțin timp până vom fi în măsură legal să facem lucrul acesta. Am făcut toate demersurile administrative, penale, civil. Am făcut o sesizare și în ceea ce privește încălcări ale legii penale.

Vreau să mulțumesc unor oameni cu nume greu în sportul românesc, care au adus plus valoare fotbalului românesc, au înțeles să se alăture acestei echipe de la nivel minim al echipei.", a spus Carmen Dan.

Adrian Mutu, la ieșirea de la întâlnirea cu ministrul de Interne: "Aș vrea să-i mulțumesc doamnei ministru pentru promptitudine. Este o lipsă de respect ce face domnul Badea, se vede de ce se întârzie. Noi credem în proiectul Dinamo, ne-am dat seamă că trebuie să avem o încăpățânare pozitivă și să mergem înainte. Sunt și alte soluții. Eu cred că această întâlnire pe mine m-a lămurit și suporterii dinamoviști vor avea stadion. Vom face stadion. Cu siguranță publicul dinamovist va avea parte de stadion".

Înaintea acestei întrevederi, la ora 11:30, la sediul Ministerului de Interne, și-au făcut apariția primii suporteri dinamoviști. Fanii echipei din Șoseaua Ștefan cel Mare s-au mobilizat pe rețelele de socializare și au hotărât să protesteze în Piața Revoluției, acolo unde-și are sediul Ministerul de Interne.

''În calitate de director general al lui Dinamo, dar şi în calitate de iubitor al fotbalului românesc, eu, Adrian Mutu, îi solicit o întrevedere doamnei ministru Carmen Dan, în care îmi doresc să lămurim problema stadionului din Ştefan cel Mare'', a afirmat Mutu.

''Comedia de la începutul meciului contra celor de la Gaz, mă face să mă simt ca într-o ţară din lumea a treia, cel puţin fotbalistic, şi îmi doresc să nu mă mai încerce astfel de sentimente. Într-o perioadă în care văd că se fac eforturi şi investiţii enorme pentru a se salva unele branduri fotbalistice, mi se dă impresia că brandul Dinamo este lăsat să moară. O echipă cu blazon, cu suporteri şi cu istorie, precum Dinamo, nu poate supravieţui fără un stadion nou, în condiţiile în care celelalte arene reprezentative din Bucureşti vor fi renovate, iar cele din Ploieşti, Cluj, Craiova sau Târgu Jiu s-au construit deja sau sunt în curs de finalizare. Având în vedere că toată investiţia ar veni din partea CNI, iar arena ar deveni un bun al statului, situaţia mi se pare că este cu atât mai dramatică. Fiind demult trecut cel de-al doisprezecelea ceas, cred că e o ultimă ocazie să fiu lămurit şi eu, dar şi suporterii dinamovişti şi toţi iubitorii de fotbal, dacă se face stadion şi dacă nu, de ce nu. Simplu şi pe înţelesul tuturor'', scrie Mutu în mesaj.

La meciul dintre Dinamo şi Gaz Metan Mediaş (3-1), desfăşurat luni, în etapa a patra a Ligii I de fotbal, oficialii echipei Dinamo nu au fost lăsaţi să stea în loja din care urmăresc de obicei meciurile de pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare şi care îi aparţine fostului acţionar dinamovist Nicolae Badea.

La 27 februarie, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, anunţa că există riscul ca Stadionul Dinamo să nu intre în planul de modernizare pentru organizarea în România a EURO 2020. El menţiona că arena are mai mulţi proprietari, printre care ACS FC Dinamo Bucureşti, societate aparţinând fostului acţionar majoritar al clubului de fotbal, Nicolae Badea.